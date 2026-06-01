باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوان عالی رژیم صهیونیستی با رد دادخواستهای مطرحشده علیه انتصاب «رومن گوفمان»، راه را برای تصدی وی بر مسند بالاترین سمت دستگاه جاسوسی این رژیم (موساد) هموار کرد. مراسم رسمی جانشینی گوفمان به جای «دیوید بارنیا» قرار است فردا (سهشنبه) برگزار شود.
به گزارش تایمز اسرائیل، دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه با رد درخواستهای قضایی، مجوز نهایی انتصاب گوفمان را صادر کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که کابینه نتانیاهو درگیر جنگ فرسایشی و ناکام علیه ایران و جبهههای مقاومت است و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی این رژیم با بحران عمیق اعتماد در ساختارهای خود مواجه شده است.
برخی منابع از استعفای رئیس یکی از ادارات موساد خبر میدهند
پایگاه خبری «ینت نیوز» نیز گزارش داده که در پی این انتصاب، رئیس اداره «تول» (TEVEL) از سمت خود استعفا داده و پیشبینی میشود موجی از استعفاها در سطوح بالای این سازمان جاسوسی به راه بیفتد.
منبع: تایمز اسرائیل