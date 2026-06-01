مرکز آمار ایران نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار ایران اعلام کرد: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۶۱۹.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۸.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ۸۳.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۸۳.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۸.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۸.۰ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۹.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای در اردیبهشت

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۷.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (که ۶.۲ واحد درصد بود) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

گفتنی است نرخ تورم اردیبهشت ماه اعلامی از سوی بانک مرکزی ۵۳.۹ درصد بود.

برچسب ها: نرخ تورم ، مرکز آمار
خبرهای مرتبط
نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ معادل ۵۳/۹ درصد شد
توزیع کالا‌های اساسی ۲ برابر افزایش یافت
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
اصلاح ارزی؛ شفافیت بیشتر در مسیر بازتوزیع درآمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رحمت
۰۸:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه الگوهای اقتصادی سرمایه داری متناسب با فرهنگ و اقتصاد اسلامی نیست و آنچه امروز ما گریبانگیرش هستیم نشات گرفته از اشتباهاتی است که دولتها با توسل به الگوهای سرمایه داری اتخاذ کردند و نتیحه اش این است که می بینیم ، درمانگر اقتصاد ایران تنها و تنها الگوی اقتصاد اسلامی است و بس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
توی همین ستون بانک مرکزی نرخ تورم رو ۵۳.۹ اعلام کرده ، توی همین ستون مرکز آمارنرخ تورم رو ۵۷.۷ اعلام میکنه ، چرا از لحاظ آماری اینقدر و اعلام تناقص وجود داره ،
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پدرمون در اومد از گرانی نه میشه پول درآورد نه پیشرفتی ،منه جوون هرروز به خودکشی فکر میکنم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فقط‌متاسفم‌براتون
۰
۹
پاسخ دادن
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
آخرین اخبار
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای