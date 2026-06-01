باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در محل گمرک ایران برگزار و موضوعات مرتبط با مجوز‌های استاندارد جهت ترخیص کالا با هدف تسهیل تجارت بررسی شد.

در این جلسه فرود عسگری گفت: براساس آخرین آمار‌های احصاء شده، مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی سازمان استاندارد کاهش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش‌های انجام گرفته از سوی سازمان استاندارد و همکاری مطلوب آن با گمرک، انتظار می‌رود مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی در سال جاری بیش از پیش کاهش و به میانگین موردنظر دست یابد.

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست گفت: همکاران این سازمان با همه توان تلاش می‌کنند تا ضمن رعایت فوانین مربوطه، پاسخ به استعلامات گمرکی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.

وی بیان‌داشت: سازمان استاندارد در ایام جنگ تحمیلی سوم حداکثر همکاری را با گمرک در خصوص پاسخگویی به استعلامات گمرکی داشته است.

انصاری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بین سازمان استاندارد و گمرک، افزود: سازمان استاندارد با اجرای مطلوب مفاد این تفاهم‌نامه تلاش دارد تا با پاسخگویی سریع به استعلامات گمرکی نقش خود را در تسهیل تجارت خارجی ایفا کند.

در این نشست مقرر شد با همکاری و بهبود ارتباطات سامانه‌ای گمرک و استاندارد نحوه و چگونگی تعیین مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی بین دو سازمان بررسی کارشناسی و راستی‌آزمایی شود تا براساس آن راهکار‌های مطلوب برای کاهش مدت زمان پاسخگویی اتخاذ شود.

منبع: گمرک ایران