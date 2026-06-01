سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی عراق، هدف اصابت یک «پرتابه ناشناس» قرار گرفته و دچار انفجار شده است.

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سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که یک کشتی باری در حین عبور در فاصله ۴۰ مایلی جنوب شرقی ام قصر عراق، مورد اصابت یک «پرتابه ناشناس» در سمت راست خود قرار گرفته و دچار انفجار بزرگی شده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر گزارشی از تأثیرات زیستمحیطی دریافت نشده است و به کشتیها توصیه کرد با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را فوراً گزارش دهند.
تاکنون گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
منبع: رویترز