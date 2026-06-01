باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحرونوت به قلم رئیس بخش ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، تایید کرد که این رژیم عملیات‌های نظامی چشم‌گیری انجام داد؛ اما با این وجود، جنگ با احساس شکست متوقف شد؛ زیرا به 3 هدف اصلی یعنی تغییر رژیم، نابودی توان موشکی و نابودی توان هسته‌ای، منجر نشد و سوال مهم این است که برای ایران چه طرحی می‌تواند داشت؟

این روزنامه اسرائیلی همچنین تأکید می‌کند که یکی از شکست‌های اصلی، «دست‌کم گرفتن تاب‌آوری جمهوری اسلامی» بود و نتانیاهو طبق ارزیابی‌های موساد، گمان می‌کرد «رژیم ایران به‌زودی فرو می‌پاشد.» ایالات‌متحده نیز بیش‌ازحد بر «حملات گروه‌های تجزیه‌طلب» امید بسته بود.

یدیعوت معتقد است که این جنگ به اسرائیل و آمریکا ثابت کرد که یک «نظام نهادینه و چندلایه، قادر به حفظ عملکرد خود، حتی زیر شدیدترین حملات است.» از طرفی دیگر، تهدید برای حمله به زیرساخت‌های ملی، اقدامات تجزیه‌طلبانه و تهدیدات ترامپ مبنی بر نابودی ایران، «حتی منتقدان جمهوری اسلامی را به حمایت از آن وا داشت.»

تحلیلگر امنیتی اسرائیل می‌نویسد: «فرض اینکه فشار اقتصادی و محاصره ایران را به سمت فروپاشی یا تسلیم ببرد، غلط از آب درآمد. آمریکا در این فرض، ضریب ایدئولوژیک نظام را نادیده گرفت. از طرفی دیگر، رهبری ایران برآورد می‌کند که دست کشیدن از دارایی‌های راهبردی مانند تنگه هرمز و توان هسته‌ای، بهایی سنگین‌تر از تحمل فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد. رژیم به‌درستی می‌داند که بهای استراتژیک، بدتر از بهای اقتصادی است. همچنین برآورد این است که تحمل بسته ماندن تنگه هرمز برای غرب، سخت‌تر از ایران است.»

درنهایت، کارشناس امنیتی اسرائیل به سراغ موضوع اغتشاشات داخلی می‌رود و تأکید می‌کند که در گام‌های بعدی، باید تروریست‌های داخل را تقویت کرد. اما هم‌زمان تایید می‌کند که جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی نیست و تغییر یک حکومت از خارج، کار بسیار دشواری است و هیچ مدرکی دال بر تهدید فوری از داخل به دلیل مشکلات روزمره وجود ندارد. باید دانست که جمهوری اسلامی، انسجام و کنترل داخلی قابل‌توجهی را حفظ کرده است.

این گزارش در خصوص تکرار حملات می‌گوید که اسرائیل توان دوره‌های متعدد و طولانی جنگ را ندارد؛ زیرا اقتصاد آن را مختل می‌کند و به نیروهای هوایی و اطلاعاتی آمریکا نیاز دارد. اما تضمینی نیست که کمک‌های آمریکا تا کی ادامه خواهند داشت. با این حال، اسرائیل ناچار است که با توان موشکی ایران به‌عنوان خط قرمز اصلی، مقابله کند.