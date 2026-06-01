معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت که در حمله وحشیانه رژیم آمریکایی صهیونی به کشور هزار و ۵۰۷ مدرسه آسیب دیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اردشیر دهقانی روز دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح شهید عجمیان استان البرز در مدرسه شهدای گمنام آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: از این تعداد ۲۵۴ مدرسه دارای ۵۰ درصد آسیب دیدگی و ۱۶ مدرسه تخریب و نیاز به بازسازی دارند و مابقی مدارس آسیب جزئی دیدند.

وی بیان داشت: سهم استان البرز از این آسیب دیدگی ناشی از حملات دشمن ۳۸ مدرسه دولتی و ۲ مدرسه غیر دولتی بوده که بصورت کامل تخریب شده است.

دهقانی گفت: تا کنون یک هزار و ۱۳۴ مدرسه از مجموع یک هزار و ۵۰۷ مدرسه آسیب دیده با مشارکت مردم، نیرو‌های جهادی تعمیر و بازسازی شده است.بازگشت مدارس آسیب دیده به چرخه آموزشی کشور مرهون مشارکت مردم در قالب نیرو‌های جهادی از بسیج دانش آموزی، فرهنگیان، بسیج محلات و اولیا است.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۵۴ مدرسه باقی مانده که آسیب جدی دیده‌اند با کمک بنیاد برکت در حال آماده سازی بوده که آماده شدن آنها به دلیل خسارت بالا زمانبر است. با کمک بنیاد برکت برای بازسازی ۱۵۴ مدرسه آسیب دیده ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که تا کنون ۳۶۰ میلیارد ریال آن به استان‌ها تزریق شده است.

منبع صداوسیما