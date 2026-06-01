سخنگوی اورژانس مازندران گفت: برخورد عابران پیاده با قطار در ورودی شیرگاه محدوده راهبندی در شهرستان سوادکوه شمالی یک مصدوم و یک کشته برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در ساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه امروز دوشنبه، با اعلام خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، تیم پایگاه اورژانس شیرگاه به محل حادثه واقع در ورودی شیرگاه محدوده راهبندی اعزام شد.

در این حادثه که در اثر برخورد قطار با ۲ عابر اتفاق افتاد یک خانم ۲۴ ساله در دم جان باخت و آقای ۳۵ساله مصدوم شد که توسط تیم اورژانس اعزامی پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری کشور که در ارتفاعات روستایی به همین نام در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد و از نظر نوع معماری و ساخت از آن همواره به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی نام برده می شود و در سال ۱۳۱۵ شمسی بازگشایی شد.

راه آهن شمال به عنوان بخشی از خطوط ریلی سراسری فعال است که از نظر قدمت جزو شبکه ریلی قدیمی کشور به شمار می رود. راه آهن شمال از خروجی ایستگاه گرمساز آغاز و تا ورودی ایستگاه گلوگاه ادامه دارد؛ ‌طول این مسیر ۳۱۰ کیلومتر و در مسیر یک هزار و ۵۰۰ پُل و آب‌رو، ۹۵ تونل و ۴۵ گذرگاه حفاظ شده وجود دارد. از ویژگی‌ها این مسیر ریلی ۲۷ کیلومتر شیب و فراز که این شیب در نقاطی به ۲۸ در هزار می‌رسد.