باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی در گفت‌و‌گو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: برای امیرحسین محمودی که با تلاش و ممارست توانست به عنوان جوان‌ترین بازیکن به اردوی پیش از جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران راه یابد و در جریان آن، خوش درخشید، پاداشی در نظر گرفته شده است که در بازگشت از اردو و در ملاقاتی که با او خواهد داشت تقدیمش خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که از ابتدای حضور خود در پرسپولیس به عنوان عضو هیات مدیره همواره توجه ویژه‌ای به فوتبال پایه و توسعه فوتبال جوانان داشته است، این اقدام را نمادین و نشانه‌ای از تفکر و سیاست باشگاه در توجه به استعداد‌های جوان و پرورش ایشان و همچنین به جهت ارج نهادن به تلاش، اراده و سخت‌کوشی این بازیکن جوان توصیف کرد.