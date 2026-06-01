مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای بازیکن جوان پرسپولیس که به اردوی پیش از جام‌جهانی تیم ملی فوتبال ایران راه پیدا کرد، پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی در گفت‌و‌گو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: برای امیرحسین محمودی که با تلاش و ممارست توانست به عنوان جوان‌ترین بازیکن به اردوی پیش از جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران راه یابد و در جریان آن، خوش درخشید، پاداشی در نظر گرفته شده است که در بازگشت از اردو و در ملاقاتی که با او خواهد داشت تقدیمش خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که از ابتدای حضور خود در پرسپولیس به عنوان عضو هیات مدیره همواره توجه ویژه‌ای به فوتبال پایه و توسعه فوتبال جوانان داشته است، این اقدام را نمادین و نشانه‌ای از تفکر و سیاست باشگاه در توجه به استعداد‌های جوان و پرورش ایشان و همچنین به جهت ارج نهادن به تلاش، اراده و سخت‌کوشی این بازیکن جوان توصیف کرد.

برچسب ها: پرسپولیس ، تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی
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