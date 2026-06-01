وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد دولت فرانسه نه تنها از ورود هیئت‌های رسمی اسرائیل به نمایشگاه تسلیحاتی یوروساتوری پاریس جلوگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از ممنوعیت حضور هیئت‌های رسمی این رژیم در نمایشگاه تسلیحاتی یوروساتوری پاریس توسط دولت فرانسه خبر داد و اعلام کرد که شرکت‌های اسرائیلی تنها مجاز به نمایش محصولات پدافند هوایی هستند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پاریس نه تنها از ورود نمایندگان اسرائیل به این رویداد نظامی جلوگیری کرده، بلکه شرکت‌های تسلیحاتی این رژیم را از نمایش سامانه‌های تهاجمی منع نموده و دامنه حضور آنها را صرفاً به «محصولات پدافند هوایی» محدود کرده است.

این اقدام فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که بیش از سه ماه از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران می‌گذرد و افکار عمومی جهان، به‌ویژه در کشور‌های اروپایی، به شدت نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در منطقه حساس شده است. محدودیت اعمال‌شده علیه صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را می‌توان نشانه دیگری از افزایش فشار‌های بین‌المللی بر تل‌آویو و انزوای فزاینده این رژیم در عرصه جهانی ارزیابی کرد.

کارشناسان مسائل منطقه معتقدند سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی که با حمایت همه‌جانبه آمریکا دنبال می‌شود، نه تنها به پیروزی نظامی منجر نشده، بلکه منجر به افشای چهره واقعی این رژیم در محافل بین‌المللی و افزایش فشار‌ها از جمله در حوزه‌های دیپلماتیک و اقتصادی شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: فرانسه و اسرائیل ، نمایشگاه تسلیحات در پاریس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چه تحریم بزرگی
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