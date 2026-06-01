باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه با انتشار جدیدترین آمار شهدای ناشی از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از دوم مارس ۲۰۲۶ تاکنون، ۳۴۳۳ شهروند لبنانی به شهادت رسیده و بیش از ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان تأکید کرد که این حملات شدید که از اوایل ماه مارس آغاز شده، نه تنها خسارات جانی سنگینی به بار آورده، بلکه منجر به آوارگی بیش از ۱.۲ میلیون نفر از مردم لبنان نیز شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، بمباران روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و این جنایات در حالی رقم می‌خورد که جامعه‌جهانی در سکوت معناداری فرو رفته است.

جبهه مقاومت به ویژه حزب‌الله لبنان در پاسخ به این تجاوزات، عملیات‌های متعددی را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی ترتیب داده و خسارات سنگینی به پایگاه‌ها و شهرک‌نشینان صهیونیست وارد کرده است.

کارشناسان معتقدند، تشدید حملات به لبنان در حالی است که رژیم صهیونیستی پس از بیش از سه ماه جنگ نابرابر علیه ایران و جبهه مقاومت، با شکست‌های راهبردی متعددی مواجه شده و هزینه‌های گزافی را متحمل شده است. با این حال، تداوم جنایات صهیونیست‌ها در منطقه نشان می‌دهد که این رژیم به دنبال جبران ناکامی‌های خود از طریق کشتار بیشتر غیرنظامیان است.

منبع: رویترز