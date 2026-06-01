باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر باید به دانش آموزان خطرات و عواقب استعمال دخانیات آموزش داده شود.
به گفته وی ، خانواده ها باید به بچه های خود آموزش نه گفتن به استعمال سیگار را بدهند. بررسیها نشان میدهد که اولین استعمال سیگار تا ۳۰ درصد میتواند جوانان را در آینده معتاد به سیگار کند. سیگار میتواند باعث بروز رفتارهای پرخطر شود.
او ادامه داد: مصرف سیگار در نمایش خانگی ترویج پیدا کرده است و این موضوع زنگ خطری برای جوانان در زمینه استعمال دخانیات محسوب میشود.