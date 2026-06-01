فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی اعلام شد که ۱۶ بازیکن این فهرست بالای ۳۰ سال سن دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست بازیکنان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و تقریبا همان طور که تصور میشد فهرستی از بازیکنان مسن در جام جهانی حاضر خواهند بود.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی نام ۲۶ بازیکن را برای حضور در رقابتهای جام جهانی معرفی کرد که به شرح زیر است: علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزتاللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقنیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی
در فهرست قلعه نویی ۱۶ بازیکن بالای ۳۰ سال دیده میشود که شجاع خلیلزاده با ۳۷ سال و رامین رضاییان و احسان حاج صفی با ۳۶ سال مسنترین بازیکنان حاضر تیم ملی در جام جهانی خواهند بود. سن بالای بازیکنان الخصوص در خط دفاعی مدتهاست که یکی از نگرانیهای بزرگ فوتبال دوستان در جام جهانی است، اما قلعه نویی با این وجود ترجیح داد بازیکنان مسن و باتجربه را با خود به جام جهانی ببرد
۱۰ بازیکن دیگر تیم ملی نیز در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ هستند. امیرمحمد رزاقی نیا با ۲۰ سال و دانیال ایری با ۲۲ سال جوانترین بازیکنان تیم ملی در جام جهانی خواهند بود. میانگین سنی تیم ملی ۲۹ سال است و یکی از پیرترین تیمهای ملی حاضر در جام جهانی بشمار میرود.
هادی حبیبینژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی بازیکنانی بودند که از فهرست تیم ملی خط خوردند تا قلعه نویی با وجود بارها صحبت از جوانگرایی در مقاطع مختلف باز هم بازیکنان مسن و باتجربه را به جوانان ترجیح دهد.
بازیکنان سن بالا نیاز به مدت زمان بیشتری برای ریکاروی دارند و این درحالی است که فاصله زمانی مسابقات در جام جهانی کم است و همچنین بازیها نیز دارای حساسیت بالایی است و به همین دلیل بازیکنان اصلی باید خیلی زود برای بازی بعدی شان آماده شوند و قطعا ریکاوری بازیکنان سن بالای تیم ملی یکی از مشکلات اصلی کادرفنی در کوران مسابقات جام جهانی خواهد بود.