باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه نشان داد که در برابر ایران عملاً گزینهٔ مؤثری ندارد. او پس از گزارش توقف مذاکرات میان تهران و واشنگتن، مجبور شد به جای تهدید، عقبنشینی تاکتیکی کند و بپذیرد که «سکوت کردن بسیار خوب خواهد بود.»
ترامپ در گفتوگو با انبیسی نیوز، با لحنی درماندهوار گفت: «فکر میکنم ما بیش از حد صحبت کردهایم. سکوت کردن خیلی خوب است و میتواند برای مدت طولانی ادامه یابد.» او که نمیتواند کاری از پیش ببرد، افزود: «این به معنی بمب پرتاب کردن نیست. فقط سکوت میکنیم. محاصره را حفظ میکنیم» — ادعایی که در عمل ناتوانی او را در تغییر وضعیت پنهان میکند.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ناتوانی خود اعتراف کرد که واشنگتن «میتواند تا هر زمان که بخواهند صبر کند» و گفت که ایران «ثروت زیادی از دست میدهد»، اما در عین حال ایرانیها را «مذاکرهکنندههای بهتری تا جنگجو» خواند — سخنی که نشان میدهد ترامپ نه توان جنگ دارد و نه برگ برندهای در مذاکره.
منبع: انبیسی نیوز