باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار داشت: ایستگاههای هواشناسی کهورک و دلگان با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، گرمترین نقاط استان بودند و در رتبههای دوم و سوم گرمترین نقاط کشور قرار گرفتند.
وی افزود: ایستگاه هواشناسی کهورک که به «دروازه کویر لوت» شهرت دارد، برای سومین روز متوالی دمای ۵۰ درجه سلسیوس را به ثبت رسانده که نشاندهنده تداوم استقرار توده هوای بسیار گرم در این منطقه است.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: بررسی دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد از مجموع ۲۳ ایستگاهی که امروز دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه کردهاند، ۱۷ ایستگاه از مرز ۴۵ درجه سلسیوس نیز عبور کردهاند؛ موضوعی که بیانگر گستردگی و شدت گرمای هوا در سطح استان است.
حیدری تصریح کرد: شهر زاهدان نیز در گرمترین ساعات روز به دمای ۴۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
وی با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی گفت: گرمای هوا تا فردا در سطح استان تداوم خواهد داشت و از روز چهارشنبه بهتدریج از شدت گرما در بیشتر مناطق استان کاسته میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیههای ایمنی در روزهای گرم سال خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات میانی روز تا بعدازظهر، خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در فضای باز، نسبت به مصرف کافی آب، استفاده از پوشش مناسب و رعایت نکات پیشگیری از گرمازدگی توجه ویژه داشته باشند.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان