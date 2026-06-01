باشگاه خبرنگاران جوان - سعید نارویی اظهار کرد: هماکنون ۲ هزار هکتار از باغات سیستان و بلوچستان به کشت انگور اختصاص دارد که از این میزان، هزار و ۹۰۰ هکتار بارور و ۱۰۰ هکتار غیربارور است.
وی ادامه داد: عمده شهرستانهای تولیدکننده انگور شامل شهرستانهای حوزه سیستان، تفتان، خاش، میرجاوه و زاهدان است و ارقام یاقوتی، فخری و شاهانه در این مناطق کشت میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: جایگاه خاص انگور یاقوتی در میان انواع ارقام، به دلیل زودرس و نوبرانه بودن آن است که سبب شده نقش ممتاز و بیبدیلی در شرایط اقلیمی دشت سیستان داشته باشد. از طرفی، تازهخوری و بیدانگی این رقم بسیار حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی در بازارپسندی محصول دارد.
وی با بیان اینکه برداشت زودرسترین انگور سیستان و بلوچستان با رقم یاقوتی از هفته اول خردادماه آغاز شده، افزود: انگور سرشار از آنتیاکسیدانهایی است که اثر منفی رادیکالهای بدن را خنثی میکند.
نارویی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر دشت سیستان، به دلیل مواجه شدن با کمآبی و کاهش کمیت و کیفیت آب چاهکها و از سوی دیگر با توجه به حساس بودن این محصول به شوری آب، مطالعاتی در جهت افزایش بهرهوری این محصول توسط مرکز تحقیقات سیستان در فضای بسته در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: قدر مسلم آن است که در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم در چرخه تولید و بازاررسانی، این محصول میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و شرایط اقتصادی آنان ایفا کند.
منبع جهاد کشاورزی استان