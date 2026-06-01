باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی از آزادراه‌ها و محورهای پرتردد کشور به‌ویژه مسیرهای منتهی به تهران و جاده‌های شمالی، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل پل حصارک تا محدوده حسین‌آباد و همچنین از حدفاصل قاسم‌آباد تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه تهران–کرج از محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد، بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قم–تهران محدوده شهر آفتاب، محور تهران–شهریار در برخی مقاطع و نیز بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت محورهای شمالی نیز گفت: ترافیک در محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر رفت و برگشت سنگین است. همچنین در آزادراه تهران–پردیس حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۴ و در محور قدیم تهران–بومهن از محدوده سعیدآباد تا جاجرود، ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی مؤثری در محورهای شمالی کشور مشاهده نمی‌شود.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد محور پاتاوه–دهدشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور پیگیری کنند.