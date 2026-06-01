یک رسانه رژیم اشغالگر قدس از چراغ سبز دولت آمریکا برای حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی حمدان، مشاور رسانه‌ای نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از ارائه پیشنهاد آتش‌بس تدریجی از سوی آمریکا خبر داد و گفت: پیشنهادی دریافت کردیم مبنی بر اینکه حزب‌الله هیچ حمله‌ای به شمال فلسطین اشغالی انجام ندهد و در مقابل، اسرائیل بیروت را بمباران نکند. به گفته وی، آمریکایی‌ها شرط کرده‌اند که در صورت تحقق این موضوع، آتش‌بس به تدریج شامل سایر مناطق لبنان خواهد شد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که تصمیم برای حمله به ضاحیه بیروت با هماهنگی کامل واشنگتن گرفته شده است. این مقام صهیونیستی مدعی شد: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تلاش برای آتش‌بس بوده، اما به دلیل عدم همکاری حزب‌الله، واشنگتن با حمله به بیروت موافقت کرده است.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی طی روز‌های اخیر در جنوب لبنان تلفات و خسارات سنگینی متحمل شده و نتوانسته حملات کوبنده حزب‌الله را متوقف کند.

حزب‌الله لبنان اهدافی در شمال فلسطین اشغالی، محل تجمع خودرو‌ها و نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به ویژه اطراف قلعه الشقیف را با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. رژیم صهیونیستی از صبح امروز نیز چندین بار مناطق مسکونی شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داده و بیمارستان جبل عامل این شهر نیز مورد اصابت جنگنده‌های صهیونیست قرار گرفته است.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در پاسخ به پیشنهاد آمریکایی‌ها تأکید کرده است که به جای آتش‌بس جزئی، باید به سمت آتش‌بسی فراگیر حرکت کرد که شامل زمین، دریا و هوا باشد. وی از طرف آمریکایی خواسته است که رژیم صهیونیستی متعهد شود عملیات تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان را متوقف کند.

علی حمدان در پایان با ابراز اطمینان از پایبندی حزب‌الله به آتش‌بس جامع، تأکید کرد: ما معتقدیم این اقدام، مؤثرتر و سازنده‌تر خواهد بود. به هر حال، زمان برای همه در حال از دست رفتن است.

منبع: یدیعوت آحارونوت

برچسب ها: حمله اسرائیل به لبنان ، جنوب بیروت
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