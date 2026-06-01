مدیرکل راهداری استان کرمانشاه از تردد بیش از ۳۰ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی در ۱۰ روز نخست خرداد ماه خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی سلیمی اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تا دهم این ماه، مجموعاً ۳۰ هزار و ۵۵۶ نفر از طریق پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۴۹۲ نفر ورودی و ۱۵ هزار و ۴۶ نفر خروجی بوده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پایانه مرزی خسروی در تردد زائران و مسافران افزود: روند ترددها در این مرز بین‌المللی نشان‌دهنده استقبال مناسب مسافران از مسیر خسروی است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به کاربران این مرز به‌کار گرفته شده است.

سلیمی عنوان کرد: در راستای آمادگی برای ایام اربعین حسینی، اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات رفاهی، ساماندهی فضاهای خدماتی، افزایش امکانات پشتیبانی و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، انتظار می‌رود امسال شاهد تردد گسترده و باشکوه زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی خسروی باشیم و خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران عتبات عالیات ارائه شود.

برچسب ها: مرز خسروی ، زوار
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