باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در خراسان رضوی و خراسان شمالی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید مورد انتظار است و در سایر مناطق کشور آسمان صاف خواهیم داشت.
وی افزود: فردا (سهشنبه) با نفوذ جریانهای شمالی در استانهای ساحلی خزر، ابرناکی و بارش باران رخ خواهد داد.
او بیان کرد:همچنین فردا در اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.
وی افزود:طی سه روز آینده برای برخی نقاط شرق، شمال شرق، مرکز، دامنههای جنوبی البرز مرکزی و غرب کشور، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک دور از انتظار نیست.
او گفت:در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.