رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدی‌پور رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک خبر داد و اظهار کرد: این عملیات اطفاء حریق، که با تلاش مستمر آتش‌نشانان و نیرو‌های امدادی صورت پذیرفت، ۸ ساعت به طول انجامید.

او گفت: صبح امروز دوشنبه، ۱۱ خرداد ماه حوالی ساعت ۰۷:۲۰ صبح ارتفاعات کوه‌های دراک دچار حریق گسترده‌ای شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تعداد ۶۵ آتش‌نشان به همراه ۱۲ خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل اعزام گردیدند.

عیدی‌پور ادامه داد: صعب‌العبور بودن مسیر، وزش باد شدید و تراکم پوشش گیاهی خشک را از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش برشمرد و افزود: با توجه به گستردگی آتش، خوشبختانه با تلاش‌های بی‌وقفه و هماهنگی نیرو‌های آتش‌نشانی، سایر نیرو‌های مجموعه شهرداری شیراز و آتش نشانان داوطلب و با انتقال به‌موقع نیرو و تجهیزات به ارتفاعات، آتش به طور کامل مهار شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، آتش‌سوزی به طور کامل کنترل، مهار و خاموش شده است. همچنین علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.

برچسب ها: مهار آتش‌سوزی ، ارتفاعات کوه ، دراک ، آتش نشانی شیراز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هوای گرم علف های خشک و بی تدبیری مردم بی اهمیت باعث ابنگونه اتشسوزی میشه بیچاره کارگران 👷‍♂️ 👷‍♀️ 👷‍♂️ 👷‍♀️ اتشنشانی که تو این گرما جیگرشون خون از دست مردم بی مسعولیت 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 حقوقی هم ندارن
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