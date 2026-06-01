باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدیپور رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتشسوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک خبر داد و اظهار کرد: این عملیات اطفاء حریق، که با تلاش مستمر آتشنشانان و نیروهای امدادی صورت پذیرفت، ۸ ساعت به طول انجامید.
او گفت: صبح امروز دوشنبه، ۱۱ خرداد ماه حوالی ساعت ۰۷:۲۰ صبح ارتفاعات کوههای دراک دچار حریق گستردهای شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تعداد ۶۵ آتشنشان به همراه ۱۲ خودروی عملیاتی و تیمهای تخصصی کوهستان به محل اعزام گردیدند.
عیدیپور ادامه داد: صعبالعبور بودن مسیر، وزش باد شدید و تراکم پوشش گیاهی خشک را از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش برشمرد و افزود: با توجه به گستردگی آتش، خوشبختانه با تلاشهای بیوقفه و هماهنگی نیروهای آتشنشانی، سایر نیروهای مجموعه شهرداری شیراز و آتش نشانان داوطلب و با انتقال بهموقع نیرو و تجهیزات به ارتفاعات، آتش به طور کامل مهار شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، آتشسوزی به طور کامل کنترل، مهار و خاموش شده است. همچنین علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.