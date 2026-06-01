محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با ورود به قم، ضمن زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، به مقام شامخ شهدای برجسته ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور عصر امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ وارد قم شد.

دکتر حاجی‌میرزایی در ابتدای سفر با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین عماد، معاون رئیس‌جمهور و مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حضور یافت و به زیارت این بارگاه نورانی پرداخت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در بدو ورود به حرم حضرت معصومه(س)، مورد استقبال مهندس بهنام‌جو استاندار قم و مرتضی حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم قرار گرفت.

حاجی‌میرزایی پس از زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه(س)، بر سر مزار شهید دکتر علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور و سردار سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح حضور یافت و با قرائت فاتحه، به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: رئیس دفتر رئیس جمهور ، سفر استانی
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