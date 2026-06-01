وزارت امور خارجه در خصوص نقض مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن یادآوری توافق آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶) که به موجب آن جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در همه جبهه‌ها به شمول لبنان متوقف گردید، خاطرنشان می‌کند که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین‌ماه تاکنون، آمریکا بار‌ها مرتکب نقض آشکار آتش‌بس، از جمله تعرض مستمر علیه کشتی‌رانی تجاری ایران، شده است. همزمان رژیم صهیونیستی با نقض فاحش آتش‌بس، تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان را نقض کرده و موجب شهید و مجروح‌شدن چند هزار لبنانی، آواره شدن دو میلیون نفر و تخریب زیرساخت‌های آن کشور و منازل مردم شده است. نقض آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.

علی‌رغم تلاش‌های آمریکا در روز‌های نخست بعد از آتش‌بس جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات علیه لبنان، مسئولیت مستقیم آمریکا، چه در نقض آتش‌بس علیه ایران و چه در نقض آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل علیه لبنان، محرز است و مسئولیت آثار و پیامد‌های این وضعیت بر عهده آمریکا می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران بار‌ها نسبت به پیامد‌های خطرناک نقض‌های آتش‌بس بر صلح و امنیت منطقه هشدار داده و خواستار توقف این تجاوزات و جنایات شده است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌ها بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع، از منافع خود در هرکجا که لازم بداند دفاع خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، نقض آتش‌بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دوصد گفته چون نیم کردار نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
شما هم فقط بیانیه میدید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
شعار بسه همانطور که لبنان در جنگ به ما کمک کردند ما هم باید حالا کمکشون کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۲۳:۱۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
داره میزنه لبنان و پس کجایید الو بیداربشید
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