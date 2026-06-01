مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از شناسایی و توقیف ۲ محموله برنج تقلبی از دو منزل مسکونی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حدادپور، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و دریافت گزارش‌ مردمی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ گشت مشترک این اداره کل با همراهی بازرسان اداره کل صمت و پلیس امنیت اقتصادی با دستور قضایی ضمن ورود به ۲ منزل مسکونی، مجموعاً ۱/۵ تُن با ترکیب برنج هندی و پاکستانی که به عنوان برنج مرغوب ایرانی عرضه می‌شد، کشف و افراد متخلف بازداشت و بهمراه محموله کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: مراتب پس از تکمیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی، برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال خواهد شد.

منبع:تعزیرات حکومتی قم

برچسب ها: تعزیرات حکومتی قم ، برنج تقلبی
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