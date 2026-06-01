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شکست دیپلماسی در برابر آتش صهیونیست‌ها + فیلم

در حالی که رژیم اشغالگر با بی‌توجهی به تمام قوانین بین‌المللی، آتش‌بس در لبنان را به بازی گرفته است، شورای امنیت سازمان ملل امشب به درخواست فرانسه، در تلاشی برای مهار این بی‌ثباتی، نشست اضطراری برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تشدید حملات بی‌رویه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و نقض مکرر و سیستماتیک توافقات آتش‌بس، فشارها برای مداخله دیپلماتیک افزایش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل امشب قرار است به درخواست فرانسه، نشستی فوری را برای بررسی وضعیت بحرانی در لبنان برگزار کند.

 با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که ارتش رژیم اشغالگر به تجاوزات خود ادامه دهد، نشست‌های دیپلماتیک تنها پاسخی نمادین به نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواهد بود و قدرت اجرایی سازمان ملل در برابر تهاجم صهیونیست‌ها با چالش جدی روبرو است.

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