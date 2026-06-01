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باشگاه خبرنگاران جوان - با تشدید حملات بیرویه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و نقض مکرر و سیستماتیک توافقات آتشبس، فشارها برای مداخله دیپلماتیک افزایش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل امشب قرار است به درخواست فرانسه، نشستی فوری را برای بررسی وضعیت بحرانی در لبنان برگزار کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که ارتش رژیم اشغالگر به تجاوزات خود ادامه دهد، نشستهای دیپلماتیک تنها پاسخی نمادین به نقض آشکار حقوق بینالملل خواهد بود و قدرت اجرایی سازمان ملل در برابر تهاجم صهیونیستها با چالش جدی روبرو است.