باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در پی انتشار شایعاتی پیرامون بیتوجهی به نصب سنگ قبرِ زندهیاد عنایتالله بخشی، آرش بخشی فرزند این بازیگر ضمن تکذیب شایعات منتشر شده، با ارسال ویدئویی از روند آمادهسازی سنگر قبر پدرش خبر داد و گفت: از رسانهها و مردم عزیز تقاضا دارم که به حواشی پایان دهند. برخی تلاش داشتند سنگ مزاری برای پدرم آماده کنند، اما ما خودمان در حال آمادهسازی آن هستیم و به زودی نصب خواهد شد.
او در پایان تأکید کرد: پدرم بیوارث و بیکس نبود و هیچ مشکل مالی یا درمانی وجود نداشت. سنگ قبر ایشان در حال حاضر آماده است و از عدهای که به دنبال حاشیهپراکنی هستند، درخواست میکنم به حواشی پایان دهند.