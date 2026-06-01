ایران بر تنگه هرمز حاکمیت مطلق دارد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حقوقی وزارت امور خارجه در اظهاراتی مهم، از اعمال حاکمیت ۱۰۰ درصدی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این اظهارات، ایران در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی، از حقوق حاکمیتی خود در این مسیر استراتژیک تخلیه نکرده و بر آن پافشاری کرده است.

نکته حائز اهمیت در این اظهارات، انتقال از مرحله «اعمال کنترل» به مرحله «مدیریت اقتصادی» است؛ به طوری که ایران اکنون هزینه‌های مربوط به خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری را دریافت می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده تسلط حقوقی وعملیاتی ایران بر این تنگه و تبدیل آن به یک قلمرو کاملاً تحت مدیریت ملی است.