باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پستی در فضای مجازی مدعی شد که با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفتوگویی «سازنده» داشته و نیروهای صهیونیستی به سمت بیروت پیشروی نخواهند کرد. او همچنین از گفتوگوی «بسیار خوب» با حزبالله و موافقت این جنبش با توقف درگیریها خبر داده است، ادعایی که تاکنون از سوی مقاومت اسلامی لبنان تأیید نشده است.
ترامپ عصر دوشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: «من یک گفتوگوی بسیار سازنده و ثمربخش با نخستوزیر اسرائیل، بیبی نتانیاهو، داشتم و هیچ نیرویی به سمت بیروت اعزام نخواهد شد. همچنین هر نیرویی که در مسیر حرکت به سوی بیروت بوده است، از پیش بازگردانده شده است.»
ادعای گفتوگو با حزبالله؛ سکوت مقاومت
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: از طریق نمایندگان عالیرتبه، گفتوگوی بسیار خوبی با حزبالله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازیها و درگیریهای مسلحانه متوقف شود؛ به این معنا که اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.
با این حال، این ادعا تا این لحظه از سوی حزبالله لبنان تأیید نشده است. همچنین ترامپ درباره ضرورت عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالشده در لبنان و توقف نقض حاکمیت این کشور هیچ سخنی نگفته است.
شکاف در اردوگاه غرب؛ اعتراف به ناتوانی در برابر جبهه مقاومت
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند این اظهارات عجولانه ترامپ که با فاصله کوتاهی پس از افشای هماهنگی آمریکا با صهیونیستها برای بمباران بیروت منتشر میشود، نشانه سردرگمی و ناتوانی کاخ سفید در مدیریت بحرانهای منطقهای است.
آمریکا که با پوشش میانجیگری، در عمل چراغ سبب به تجاوز به لبنان نشان داده بود، اکنون ناچار به عقبنشینی از مواضع تهاجمی خود شده و به دنبراههای فرار از باتلاقی میگردد که خود در منطقه ایجاد کرده است.
منبع: الجزیره