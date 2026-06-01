باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گزارش سی‌ان‌ان از اهداف احتمالی ایران در صورت شروع دوباره جنگ + فیلم

به عقیده کارشناسان ایران جنگ را در مرحله‌ای وارد کرده که تشخیص قدم بعدی آن برای آمریکایی‌ها را سخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غافلگیرانه و شوک اورتر از قبل، توصیفی است که سی‌ان‌ان در گزارش خود درباره اهداف احتمالی و واکنش ایران در صورت شروع دوباره جنگ به کار برده است.

مطالب مرتبط
گزارش سی‌ان‌ان از اهداف احتمالی ایران در صورت شروع دوباره جنگ + فیلم
young journalists club

ترامپ در باتلاق هزینه‌های جنگ افروزی خودش! + فیلم

گزارش سی‌ان‌ان از اهداف احتمالی ایران در صورت شروع دوباره جنگ + فیلم
young journalists club

نگرانی پشت پرده آمریکا از تبعات جنگ با ایران + فیلم

گزارش سی‌ان‌ان از اهداف احتمالی ایران در صورت شروع دوباره جنگ + فیلم
young journalists club

وقتی رژیم اسرائیل سنگ‌بنای زندگی را در ضاحیه هدف می‌گیرد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۰۱۴

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۳۸۰

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۱۶

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۱۹۹

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۳۹

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha