\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u063a\u0627\u0641\u0644\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0634\u0648\u06a9 \u0627\u0648\u0631\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u0628\u0644\u060c \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u06cc\u200c\u0627\u0646\u200c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0634\u0631\u0648\u0639 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n