باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع حملات اخیر نیروهای آمریکایی به خاک ایران، فرماندهی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای صریح، این اقدام را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و نقض تمامی قوانین بین‌المللی خواند. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی با انجام این عملیات، خط قرمزهای دفاعی ایران را جابه‌جا کرده‌اند.

سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه پاسخ به این تجاوز، تنها در سطح تلافی نخواهد بود، هشدار داد: «هرگونه تلاش برای تکرار این اقدامات، با پاسخ‌هایی بسیار کوبنده‌تر و در ابعادی گسترده‌تر روبرو خواهد شد.» این بیانیه در حالی صادر می‌شود که آمادگی عملیاتی نیروهای دفاعی کشور در بالاترین سطح قرار دارد تا از هرگونه تجاوز احتمالی بعدی جلوگیری کند.