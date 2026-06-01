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پاسخ آتشین سپاه به تجاوز آمریکایی‌ها + فیلم

سپاه پاسداران پس از حمله نیرو‌های آمریکایی به خاک ایران، با صدور هشدار نظامی، از آماده‌باش برای پاسخ کوبنده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع حملات اخیر نیروهای آمریکایی به خاک ایران، فرماندهی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای صریح، این اقدام را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و نقض تمامی قوانین بین‌المللی خواند. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی با انجام این عملیات، خط قرمزهای دفاعی ایران را جابه‌جا کرده‌اند.

سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه پاسخ به این تجاوز، تنها در سطح تلافی نخواهد بود، هشدار داد: «هرگونه تلاش برای تکرار این اقدامات، با پاسخ‌هایی بسیار کوبنده‌تر و در ابعادی گسترده‌تر روبرو خواهد شد.» این بیانیه در حالی صادر می‌شود که آمادگی عملیاتی نیروهای دفاعی کشور در بالاترین سطح قرار دارد تا از هرگونه تجاوز احتمالی بعدی جلوگیری کند.

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تبادل نظر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سیاسیون باید دست نظامی‌ها را باز بگذارند همانطوری که نظامیان درکار سیاسی دخالت نمی کنند سیاسیون باید دراور نظامی دخالت نکنند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جواب باید زهردار باشد اگر آمریکا یک کشتی زده ماباید دو کشتی بزنیم هراقدامی بکنند ماباید دو برابر صدمه بزنیم آنموقع دست از شیطنت بر می دارند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگربمب اتم داشتیم دشمنان جرات حمله به خاک کشورمانداشتند.هنوزهم دیرنیست.نبایدبه انهارحم کرد.انهاضدبشریت هستند.وکشتن انسانهای بیگناه ومظلوم راافتخارمیدانند.تمدن وحشی غرب بویی ازانسانیت نبردند.انهاجنایتکاروکودک کش هستند6
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
هر روز به ما حمله میشه و ما بیانیه میدهیم در صورت تکرار پاسخ ما متفاوت خواهد بود. متفاوت کی شروع میشه؟
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هرروز محکم تر