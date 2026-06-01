باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، دوشنبه ۱۱ خرداد ماه در آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها» که در حاشیه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، از برگزارکنندگان نمایشگاه، مدیران کانون و دست‌اندرکاران تولید این اثر قدردانی کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده از نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، این استقبال را نشانه توجه خانواده‌ها به فرهنگ کتاب‌خوانی دانست و گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایط کنونی کشور و حضور پرشور مخاطبان، اتفاقی ارزشمند و امیدبخش است.

وزیر آموزش و پرورش با یادآوری خاطرات خود از برنامه «قصه‌های ظهر جمعه»، اظهار کرد: این برنامه از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیویی دوران ما بود و بسیاری از کودکان و نوجوانان آن نسل با قصه‌ها و داستان‌های آن ارتباط عمیقی برقرار می‌کردند.

وی با تقدیر از محمد میرکیانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان، افزود: باید از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و ادبی کشور بهره گرفت و تجربیات و دانش آنان را در اختیار نسل جدید قرار داد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه کتاب در فرآیند تربیت، گفت: هیچ چیز در نظام تعلیم و تربیت جای کتاب را نمی‌گیرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز از ابتدای شکل‌گیری بر محور کتاب، قصه و داستان بنا شده است

وی مهم‌ترین شاخص ارزیابی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تولید و ترویج کتاب دانست و تصریح کرد: همه فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون ارزشمند هستند، اما کتاب باید همچنان در مرکز توجه و برنامه‌ریزی این مجموعه قرار داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت قصه در انتقال مفاهیم تربیتی و فرهنگی اظهار کرد: داستان‌ها و قصه‌ها پیام‌های عمیق انسانی و اخلاقی را به شکلی ماندگار در ذهن مخاطب ثبت می‌کنند و می‌توانند الگو‌های رفتاری مؤثری برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنند.

وی همچنین بر ضرورت دسترسی بیشتر کودکان و نوجوانان به آثار ارزشمند تأکید کرد و گفت: تولید کتاب به تنهایی کافی نیست و باید از همه ظرفیت‌ها برای معرفی و رساندن این آثار به جامعه مخاطب استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان و نوجوانان را اقدامی ضروری دانست و افزود: بسیاری از گنجینه‌های ادبی ایران برای نسل امروز نیازمند بازنویسی و بازآفرینی هستند تا با زبان و قالبی متناسب با نیاز‌ها و ذائقه مخاطبان کودک و نوجوان ارائه شوند.

وی با استقبال از برنامه‌های کانون برای تولید آثار چندرسانه‌ای و انیمیشن بر پایه این داستان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های هنری و فناوری‌های نوین برای ترویج کتاب و ادبیات کودک را ضروری دانست.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر آمادگی آموزش و پرورش برای حمایت از ناشران، نویسندگان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی، ابراز امیدواری کرد: مجموعه «گنج قصه‌ها» بتواند در گسترش فرهنگ مطالعه و انتقال ارزش‌های فرهنگی و تربیتی به نسل جدید نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت