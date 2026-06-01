باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که معتقد است دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ علیه روسیه تا زمستان یک نتیجه «واقعبینانه» است.
زلنسکی در مصاحبهای که روز یکشنبه پخش شد، اعلام کرد که میخواهد مذاکرات برای تضمین صلح با روسیه را قبل از شروع زمستان و با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک بهبودیافته کییف ادامه دهد. مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده برای حرکت به سمت توافق صلح متوقف شده است، زیرا واشنگتن بر جنگ با ایران متمرکز شده است.
بودانوف گفت که انتظار دارد هیئتی از ایالات متحده در آینده نزدیک از مسکو و کییف بازدید کند. وی در کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «این دستور رئیسجمهور است: تلاش برای پایان دادن به این جنگ در اسرع وقت... ترجیحاً قبل از زمستان. به نظر من، این کاملاً درست، به موقع و واقعبینانه است.» زلنسکی و سایر مقامات اوکراینی گفتهاند که پیشروی نیروهای روسیه در زمین کند شده است، در حالی که اوکراین کارزار حملات دوربرد خود را در داخل روسیه تشدید کرده است که عمدتاً صنعت نفت را هدف قرار میدهد.
منبع: رویترز