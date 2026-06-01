باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر ولایتی، مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب اسلامی، با انتشار پیامی در فضای مجازی در اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت و نقض آتشبس، این اقدامات را نشانه شتاب «رژیم جعلی» برای رسیدن به پایان حیات خود دانست.
وی در این پیام نوشت: بمباران ضاحیه و نقض آتشبس، عجله رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
ولایتی با تأکید بر حمایت ایران و جبهه مقاومت از ملت لبنان افزود: شما آغاز کردید، اما برخلاف انفعال تماشاگران منطقه، ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم عزیز لبنان، از مسلمان تا مارونی ایستاده است.
مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب همچنین با اشاره به تکرار روندهای تاریخی، تصریح کرد: تاریخ تکرار میشود و پاسخی از جنس ذاتالسلاسل در راه است تا زنجیرهای اسارت را بگسلد. نقطه پایان این کتاب با ماست.