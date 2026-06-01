دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل گفت: پس از حدود چهار روز جست‌وجوی گسترده برای یافتن دختر بچه سه ساله، در محدوده روستای چهل‌گز اردبیل، پیکرِ بی جانش در نزدیکی خانه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جلال آفاقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: «سلنا عباسی» کودک سه ساله‌ از پنجشنبه هفتم خرداد در محدوده روستای چهل‌گز در محور اردبیل – سردابه مفقود شده بود، که امروز پیکرِ بی جانش در یک آب بند در نزدیکی خانه اش کشف شد.

وی افزود: با ورود مستقیم دادستانی استان اردبیل به پرونده و حضور دو معاون دادستان و بازپرس ویژه قتل، عملیات جست‌و‌جو و بررسی‌های میدانی امروز بیش از ۱۲ ساعت به‌صورت مستمر ادامه یافت که در نهایت به کشف جسدِ این کودک انجامید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به اینکه مکان کشف پیکر حدود یک کیلومتر با منزل خانواده فاصله داشت گفت: پرونده همچنان در دست بررسی است و دلیل دقیق این حادثه پس از انجام تحقیقات تخصصی، بررسی‌های فنی و دریافت نتایج کارشناسی مشخص، و جزئیات بیشتر درباره ابعاد آن و نتایج تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: گمشده ، غرق شدگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دور روستاها باید سیم خاردار کشیده بشه
۵
۱
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