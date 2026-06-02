باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اشاره به موفقیت طرح‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، هزینه‌های سنگینی است که ناترازی گاز و برق به کشور تحمیل می‌کند. هر اقدامی که بتواند مصرف را مدیریت کرده و از هدررفت انرژی جلوگیری کند، درواقع به کاهش هزینه‌های ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اظهار کرد: پویش «نبض انرژی» از این منظر قابل توجه است که بدون اتکا به بودجه‌های سنگین دولتی توانسته مردم را به بخشی از راه‌حل تبدیل کند. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی و مشارکت‌محور می‌توانند نتایج ملموس‌تری نسبت به برخی روش‌های پرهزینه داشته باشند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت از چنین طرح‌هایی در بودجه‌های سنواتی بیان کرد: نگاه ما باید از هزینه‌کرد برای جبران ناترازی به سمت سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از آن تغییر کند. هر میزان صرفه‌جویی انرژی، به معنای کاهش فشار بر منابع مالی دولت و افزایش ظرفیت تولید در کشور است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس گفت: از طرف دیگر، استمرار تولید صنایع در شرایط اوج مصرف انرژی اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور دارد. طرح‌هایی که بتوانند میان منافع خانوارها و بخش تولید پیوند برقرار کنند، هم به حفظ اشتغال کمک می‌کنند و هم از کاهش رشد اقتصادی جلوگیری خواهند کرد.

زارع با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای اقتصادی جدید در حوزه انرژی اظهار کرد: ایجاد بسترهای قانونی برای گواهی‌های صرفه‌جویی و اعتبارات کربنی می‌تواند صرفه‌جویی را به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل کند تا مردم و فعالان اقتصادی نیز سهم مستقیمی از منافع آن داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: کشور برای عبور از ناترازی انرژی به ترکیبی از سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی نیاز دارد و تجربه «نبض انرژی» نشان داده است که این مسیر می‌تواند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر دنبال شود.