نماینده مجلس می‌گوید هر اقدامی که بتواند مصرف را مدیریت کرده و از هدررفت انرژی جلوگیری کند به کاهش هزینه‌های ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اشاره به موفقیت طرح‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، هزینه‌های سنگینی است که ناترازی گاز و برق به کشور تحمیل می‌کند. هر اقدامی که بتواند مصرف را مدیریت کرده و از هدررفت انرژی جلوگیری کند، درواقع به کاهش هزینه‌های ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اظهار کرد: پویش «نبض انرژی» از این منظر قابل توجه است که بدون اتکا به بودجه‌های سنگین دولتی توانسته مردم را به بخشی از راه‌حل تبدیل کند. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی و مشارکت‌محور می‌توانند نتایج ملموس‌تری نسبت به برخی روش‌های پرهزینه داشته باشند.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت از چنین طرح‌هایی در بودجه‌های سنواتی بیان کرد: نگاه ما باید از هزینه‌کرد برای جبران ناترازی به سمت سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از آن تغییر کند. هر میزان صرفه‌جویی انرژی، به معنای کاهش فشار بر منابع مالی دولت و افزایش ظرفیت تولید در کشور است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس گفت: از طرف دیگر، استمرار تولید صنایع در شرایط اوج مصرف انرژی اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور دارد. طرح‌هایی که بتوانند میان منافع خانوارها و بخش تولید پیوند برقرار کنند، هم به حفظ اشتغال کمک می‌کنند و هم از کاهش رشد اقتصادی جلوگیری خواهند کرد.

زارع با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای اقتصادی جدید در حوزه انرژی اظهار کرد: ایجاد بسترهای قانونی برای گواهی‌های صرفه‌جویی و اعتبارات کربنی می‌تواند صرفه‌جویی را به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل کند تا مردم و فعالان اقتصادی نیز سهم مستقیمی از منافع آن داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: کشور برای عبور از ناترازی انرژی به ترکیبی از سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی نیاز دارد و تجربه «نبض انرژی» نشان داده است که این مسیر می‌تواند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر دنبال شود.

 

برچسب ها: مصرف انرژی ، اقتصاد ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بهتره خرج دور وبری هاتو کم کنی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۰۸:۲۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما ملت انجام وظیفه در قبال وطن و انقلابمون رو واجب میدونیم ولی آیا شما مسئولین سعی می‌کنید کمی هم از سختی‌هایی که ما در روزمره داریم رو لمس کنید،به عنوان یه ایرانی بعد از اتمام این جنگ به شکل کاملا محسوس ،از این اوضاع اقتصادی گلایه خواهم کرد،با کسی هم شوخی نداریم،یعنی چه این بی در و پیکری لجام گسیخته.
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر مقدار صرفه جویی برق توسط مردم صورت بگیره، میشه کالایی که تولید کننده داخلی با برق صرفه جویی شده مردم تولید خواهد کرد و با چند برابر قیمت واقعی به مردم قالب خواهد کرد.
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا دولت به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
چرا مجلس به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۰ هست که فیش حقوق اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ را هم صدور نشده است ولی متأسفانه هیچ خبری صدور احکام متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صرفه‌جویی مساوی است با دفاع از وطن
۴
۳
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