باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های حمل و نقل روز دوشنبه نشان می‌دهد که آمریکا پس از عملیات ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، کنترل منابع نفتی این کشور را در دست گرفته و مشغول غارت و فروش نفت آن به سراسر جهان است. صادرات نفت ونزوئلا در ماه مه به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز رسیده که سومین ماه متوالی رشد را ثبت می‌کند. این افزایش مستقیماً نتیجه محموله‌هایی است که آمریکا به مقاصد ایالات متحده، هند و اروپا می‌فرستد.

تحت دولت فعلی، واشنگتن عملاً سفره نفت ونزوئلا را چپاول کرده است. آمریکا ابتدا تحریم‌ها را کاهش داد تا شرکت‌های خارجی بتوانند وارد عمل شوند و اکنون نفت غارت‌شده را به کشور‌های مختلف می‌فروشد. وزارت نفت ونزوئلا — که زیر سلطه آمریکاست — تولید نفت خام را تا پایان سال ۱.۳۷ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده که ۲۲ درصد بیشتر از اواخر سال ۲۰۲۵ است.

آمریکا با غارت نفت ونزوئلا، صادرات این کشور به مناطقی را که سال‌ها قطع شده بود، از سر گرفته است. بر اساس داده‌های جابجایی نفتکش‌ها، حجم نفت حمل‌شده در ماه مه نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته و ۶۷ محموله صادر شده است.

داده‌ها نشان می‌دهد آمریکا خود با ۵۵۸ هزار بشکه در روز، بزرگترین غارتگر نفت ونزوئلاست و پس از آن هند با ۴۲۷ هزار بشکه و اروپا با ۱۶۹ هزار بشکه خریداران نفت ونزوئلا هستند.همچنین شرکت نفتی شورون آمریکا روزانه ۲۶۹ هزار بشکه و معامله‌گران جهانی تحت اشراف واشنگتن مانند ویتول و ترافیکورا ۷۸۷ هزار بشکه از نفت غارت‌شده را می‌فروشند.

منبع: رویترز