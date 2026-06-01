باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر در تناقضگویی آشکار علیه خودش عمل کرد. او دقایقی پیش مدعی شده بود که «میخواهم سکوت کنم، فکر میکنم سکوت کردن میتواند گزینه بهتری باشد» — اما در اظهارنظری کاملاً متناقض، همزمان مدعی شد که گفتگوها با ایران «با سرعت ادامه دارد.»
ترامپ در صفحه خود در شبکه تروث سوشال نوشت: «گفتگو با جمهوری اسلامی ایران با سرعتی زیاد ادامه دارد، از اهتمام شما به این مسئله تشکر میکنم.» این در حالی است که ساعاتی پیش از آن در مصاحبه با انبیسی مدعی شده بود که حتی اگر بسته شدن تنگه هرمز ادامه یابد، نگران افزایش قیمت نفت نیست و همچنین نگران پایان مذاکرات با ایران هم نیست.
تناقضگویی ترامپ در حالی است که مقامات آمریکایی خود درباره افزایش بهای نفت و کمبود ذخایر هشدار میدهند. به نظر میرسد ترامپ درک درستی از موضع خود ندارد: یک لحظه میگوید «سکوت میکنیم» و لحظه بعد میگوید «مذاکرات پرسرعت است» — این جز سردرگمی و تناقض، پیام دیگری ندارد.
منبع: ان بی سی نیوز