در دل بافت تاریخی قم، بازار بزرگ این شهر با قدمتی چندصدساله و تیمچه فرش آن، به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار معماری دوره قاجار و نگین بازار سنتی قم شناخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - بازار بزرگ قم که ریشه‌های آن به دوره صفویه بازمی‌گردد و در دوره‌های بعدی به‌ویژه قاجاریه گسترش یافته، همچون شاهرگی حیاتی در مرکز شهر قدیم جریان دارد. این بازار نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه تجلی‌گاه فرهنگ، هنر و معماری اصیل ایرانی-اسلامی و محل تلاقی مردم، بازاریان و زائران از اقصی نقاط جهان است.

در میان راسته‌های متعدد بازار، «تیمچه فرش» یا «تیمچه بزرگ» به عنوان برجسته‌ترین و چشمگیرترین بخش آن خودنمایی می‌کند. این بنای تاریخی که به شماره ۱۹۰۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، در سال ۱۲۶۱ هجری قمری (دوره قاجار) توسط معمار نامدار آن دوره، استاد حسن قمی (معروف به معمارباشی) و با پشتیبانی حاج سید محمود طباطبایی، از تجار بزرگ قم، ساخته شده است.

تیمچه بزرگ قم در دو طبقه طراحی و ساخته شده است. طبقه همکف دارای ۲۷ حجره است که امروزه به عرضه انواع فرش دستباف با کیفیت و شهرت جهانی اختصاص دارد. طبقه فوقانی نیز محل شاه‌نشین بوده که با تزیینات زیبا و چشمنوازی آراسته شده است.

ثبت تیمچه بزرگ قم در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۷۶ نقطه عطفی در حفظ این میراث گرانبها بود.

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

بازار بزرگ قم و تیمچه فرشگنجینه‌ای از معماری و هنر قم+تصاویر

برچسب ها: تیمچه قم ، میراث فرهنگی قم
خبرهای مرتبط
تداعی میراث کهن در کوچه پس‌ کوچه‌ های کویر قم
حجره‌داران قم؛ روایتگران غیررسمی عشق به ایران+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سلام بهترین کار برای حفظ این اثر تاريخي زیبا حفظ ونگهداری ان باید تمام کسبه انجا را واگذار ی به میراث فرهنگی وتخلیه ان است البته باید برای کسبه هم برای مغازه کاری کنن ،اینجوری انجا برای قرنها بهتر نگهداری میشه ویه جاذبه هست برای گردشگری قم واهالی هنر ومعماری است ومیتونه درامدزایی خوبی بشه با تشکر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پیشنهاد میکنم در سفر به قم حتما سری به این تیمچه بزنید از نزدیک بسیار زیباتر و با شکوهتره
۰
۳
پاسخ دادن
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
آخرین اخبار
از علی(ع) تا مهدی(عج)؛ غدیر، طلیعه‌دار یک امتداد الهی
انتخاب رهبر جدید همچون روز غدیر دشمنان را ناامید کرد
بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)
وقوع پدیده گرد و غبار با وجود همه اقدامات کنترلی قطعی است
اعمال محدودیت‌های ترافیکی رحلت امام خمینی(ره) در استان قم
حمله به مدرسه میناب همزمان با جشن پوریم یهود و کاملاً زمان‌بندی‌شده بود
تلاش شبانه‌روزی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد
ضرورت مدیریت مصرف انرژی در استان قم برای عبور از شرایط ناترازی