باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - بازار بزرگ قم که ریشههای آن به دوره صفویه بازمیگردد و در دورههای بعدی بهویژه قاجاریه گسترش یافته، همچون شاهرگی حیاتی در مرکز شهر قدیم جریان دارد. این بازار نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه تجلیگاه فرهنگ، هنر و معماری اصیل ایرانی-اسلامی و محل تلاقی مردم، بازاریان و زائران از اقصی نقاط جهان است.
در میان راستههای متعدد بازار، «تیمچه فرش» یا «تیمچه بزرگ» به عنوان برجستهترین و چشمگیرترین بخش آن خودنمایی میکند. این بنای تاریخی که به شماره ۱۹۰۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، در سال ۱۲۶۱ هجری قمری (دوره قاجار) توسط معمار نامدار آن دوره، استاد حسن قمی (معروف به معمارباشی) و با پشتیبانی حاج سید محمود طباطبایی، از تجار بزرگ قم، ساخته شده است.
تیمچه بزرگ قم در دو طبقه طراحی و ساخته شده است. طبقه همکف دارای ۲۷ حجره است که امروزه به عرضه انواع فرش دستباف با کیفیت و شهرت جهانی اختصاص دارد. طبقه فوقانی نیز محل شاهنشین بوده که با تزیینات زیبا و چشمنوازی آراسته شده است.
ثبت تیمچه بزرگ قم در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۷۶ نقطه عطفی در حفظ این میراث گرانبها بود.