فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره باب‌المندب و شرارت جدید صهیونیست‌ها به شرح زیر است:

«شرارت صهیونیست‌ها در لبنان و غزه در سایه حمایت‌های وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانی‌ها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبهه‌ها و همسان‌سازی وضعیت ترافیکی تنگه باب‌المندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد.

رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.»

برچسب ها: سردار قاآنی ، لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جهان ظلم احتیاج به یک شوک دیگر دارد که تنگه باب المندب انرا تکمیل میکند
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باب المندب را ببندین تا شرشان کم بشه لعنت برآمریکا
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پس از همسان سازی تنگه ها کاش همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم به فرماندهان سپاه بسپارید شاید اندکی به حقوق های زیر خط فقر بازنشستگان افزون می شد دولتمردان که پس از سه سال همسان سازی پول یک کیلو خیار را دادند.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سردارررررر ، انتقام بگیر بعد
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درود سردار
۷
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله به غیرتتان
۱۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
توروخدا ب داد مستاجرا برسین اینجوری پیش بره خیلیا.باید چادر بزنن
اخه منی ک ماهی ۳۰ ملیون میگیرم با یه بچه چجوری ۶۰۰ ملیون ماهی ۲۵ تومن بدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فقط شعار ندید کمکشان کنید
۵
۵
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