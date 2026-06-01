مردم مقاوم رشت، نود و سومین اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب را با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در میدان شهدای ذهاب برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان – مردم انقلابی و همیشه در صحنه دیار میرزا کوچک خان امشب (دوشنبه ۱۱ خرداد ماه) نیز به یاد و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع شبانه بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با انقلاب و رهبری تأکید کردند و همچنین با شعار‌های «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» نفرت و انزجار خود را از آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل به نمایش گذاشتند.

امشب همچنین در نود و سومین شب دفاع مقدس مردم غیور رشت با برافراشتن پرچم حزب‌الله لبنان در کنار پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند. 

فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در اجتماع شبانه رشت + فیلم و تصاویر

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آیین وداع با پیکر مطهر جانباز شهید «علی اصغر شادکام»، از کارکنان فرماندهی انتظامی گیلان نیز امشب با حضور مردم شهیدپرور این استان برگزار شد؛ این مأمور وظیفه‌شناس که سال ۱۴۰۱ حین انجام مأموریت در ایست و بازرسی عنبران آستارا بر اثر برخورد عمدی یک خودروی متخلف دچار آسیب جدی و قطع نخاع شده بود، پس از سال‌ها تحمل عوارض ناشی از جانبازی به شهادت رسیده است.

فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در اجتماع شبانه رشت + فیلم و تصاویر

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید بزرگوار نیز ساعت ۱۰ صبح فردا (سه شنبه ۱۲ خرداد ماه) در گلزار شهدای شهر رشت برگزار می‌شود.

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برچسب ها: تجمع مردمی ، دفاع مقدس
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