باشگاه خبرنگاران جوان - محسن مقصودی مجری و تهیهکننده «ثریا» در پیامی در خصوص تعلیق پخش زنده این برنامه توضیحاتی داد.
متن پیام مقصودی به شرح زیر است:
توقف و تعلیق پخش برنامه زنده ثریا، پس از برنامه یکشنبه هفته گذشته و برخی انتقادهای مطرح شده در برنامه به روند مذاکرات و سیاستهای اقتصادی منجر به تورم در کشور به عوامل برنامه ابلاغ شد و البته در این چند روز و تا این لحظه رایزنیها برای اصلاح این تصمیم نتیجهای نداشت.
به هر حال آنچه مشخص است مدیران رسانه ملی در هفتههای اخیر تحت فشارهایی هستند (به سخنرانی مدیر محترم شبکه افق نگاه کنید) و در برخی دیدارهای مسئولین دولتی از سازمان، عزیزان حتی به پخش سخنان امام شهیدمان از صدا و سیما در خصوص نقد مذاکره با آمریکا هم گلایه کرده بودند، در چنین شرایطی عجیب نیست که پخش زنده برنامه ثریا و انتقاد به روند طی شده در مذاکرات و عدم اطلاع رسانی درست و انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی منجر به تورم و... نیز متوقف شود.
البته مدیران شبکه بر ادامه پخش برنامه ثریا به صورت ضبطی تأکید دارند که از آنجایی که پخش ضبطی برنامه ثریا و جرح و تعدیلهای معمول قبل از پخش با روح ماموریت برنامه ثریا که «دیدبانی برای پیشرفت ایران» است، همخوانی ندارد و همچنین تحولات این روزها ساعتی و لحظهای است و برنامه باید بهروز باشد؛ لذا پخش ضبطی برنامه مثل گذشته مورد قبول تیم تولید برنامه ثریا قرار نگرفت (چون آن را مقدمهی خنثی و بیاثر شدن برنامه میدانیم) و نتیجه اینکه برنامه زنده ثریا عملا تا اطلاع ثانوی تعلیق یا تعطیل شد.
خوشحالیم برنامه زنده ثریا (که تنها یک شب در هفته آنتن دارد) در آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، به عنوان پربینندهترین برنامه شبکه یک سیما معرفی شده بود و این برای ما افتخار است که علیرغم نقصهایی که داریم همچنان پس از ۱۴ سال مورد لطف مردم و مخاطبان هستیم.
برنامه ثریا همانگونه که در ماجرای برجام علیرغم همه فشارهای دولتمردان وقت ایستاد و بر اصول و ضرورت اجرای شرایط اعلامی رهبر شهید در برنامه تأکید داشت و نسبت به عواقب اعتماد به دشمن هشدار کارشناسی میداد -که متاسفانه نتیجه آن بر همگان مشخص شد- این بار نیز در کنار مردم مبعوث شده ایران در دفاع از شروط ۱۰ گانه مورد تاکید رهبر انقلاب میایستد و از همه مسئولین میخواهد اتحاد خود را حول مقابله با دشمن و دفاع از شروط مطرح شده ولایت حفظ کنند.
لازمه این امر توجه به مطالبات ملت مبعوث شده و سعه صدر و تحمل منتقدین و کارشناسان دلسوز است. اگر در برجام هم به صحبت کارشناسی منتقدین توجه شده بود فرانچسکوها، مسئولان ما را فریب نمیدادند و مکانیزم ماشه و اسنپ بک که سالها گفته میشد در برجام وجود ندارد، به کشور خسارت نمیزدند؛ لذا مسأله اصلی ثریا نیست، مسأله اصلی ضرورت بسته نشدن فضای نقد کارشناسی و مطالبه گری مردم به ویژه در مهمترین لحظات تاریخ ایران است.
انشاءالله مردم ایران در کنار مسئولان، این بار اجازه نخواهند داد که خدای نکرده زیاده خواهی و مکرر دشمن موثر شود و دشمن پس از شکست نظامی از ملت ایران، برجام دیگری بر کشور تحمیل کند.
دولت محترم نیز که در شرایط امروز رسالت سنگینی در مدیریت اقتصاد و خنثی سازی تهاجم دشمن دارند و تلاشهای زیادی در این زمینه کردهاند، بدانند که مردم و کارشناسان دلسوز و اکثر منتقدان تنها نیتشان کمک به مسئولان در مقابله با دشمن و بهبود معیشت مردم است و لذا نگرانی و دلواپسی مردم را کمک به خویش تلقی کرده و قدر بدانند، انشاءالله حفظ اتحاد ملی با شنیدن صدای مردم و منتقدان دلسوز محقق میشود. ما و عموم مردم مبعوث هرگونه تهمتزنی و توهین به مسئولان را اشتباه بزرگ و مانع اتحاد ملی میدانیم، اما از سوی دیگر معتقدیم مطالبات مردم و رهبری عزیز باید صریح در رسانهها مطرح شود و انتقادات کارشناسی و دلواپسیهای مردم نیز باید محترم شمرده شده و پاسخ دقیق داده شود؛ در این صورت میتوان امیدوار بود که «فریاد خیابان» مردم مبعوث شده در نتیجه مذاکرات موثر باشد و پیروزی نظامی مردم ایران در سایر میدانها نیز عینیت یابد.
در پایان حرف دل بچههای ثریا همین است:
صدها مثل ثریا، به فدای ایران و رهبری عزیزتر از جان
سر خُم مِی سلامت
شکند اگر سبویی...
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
پی نوشت مهم:
علیرغم گلایههایی که به برخی تصمیمات در رسانه ملی داریم، اما معتقدیم رسانه ملی بویژه در ایام دو جنگ اخیر، در مجموع انقلابی و روشنگر ظاهر شده است و در مجموع کارنامه موفقی دارد و علت بسیاری از هجمههای رسانهای جریان سازش در داخل و خارج کشور به رسانه ملی نیز همین روشنگری است؛ لذا منصفانه نمیدانم به دلیل گلایه از یک تصمیم که تحت شرایط خاص سیاسی گرفته شده، «رسانه ملی» که با تمام وجود با تولید برنامههای مختلف وسط میدان جنگ نرم با دشمن ایستاده است مورد تعرض قرار گیرد.
امیدوارم رسانه ملی نیز در برابر هجمههای رسانهای جریان سازش هیچگاه منفعل نشود.