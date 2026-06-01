باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در آیین افتتاح پروژههای منطقه یک و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، با تأکید بر اینکه توسعه حملونقل و ساماندهی خدمات شهری از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است، اظهار کرد: منطقه یک به عنوان شریان حیاتی، قطب اداری، پزشکی و گردشگری شیراز محسوب میشود و اجرای پروژههای عمرانی در آن به دلیل موقعیت ویژه و تراکم فعالیتها، با حساسیتهای بالایی همراه است.
نوسازی ناوگان در شرایط دشوار اقتصادی
اسدی با اشاره به رویکرد شهرداری در توسعه حملونقل عمومی جهت کاهش آلودگی هوا و ترافیک، گفت: با وجود چالشهای تورمی و افزایش افسارگسیخته قیمت اتوبوس (به بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای هر دستگاه)، مدیریت شهری موفق شده است در دوره ششم شورای اسلامی شهر، بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و میدلباس و نزدیک به ۱۵۰۰ تاکسی جدید را به چرخه حملونقل عمومی وارد کند.
او افزود: توسعه مترو به عنوان یکی از پیشروترین شبکههای ریلی کشور در دستور کار است و پیشبینی میشود ظرف سه سال آینده، شیراز به یکی از کارآمدترین شبکههای حملونقل ریلی مجهز شود.
آمادگی برای افتتاح ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه
شهردار شیراز با اشاره به پروژههای آماده بهرهبرداری نظیر تقاطع چندسطحی خلیجفارس و زیرگذر شهید فریدون عباسی، تصریح کرد: مدیریت شهری آمادگی دارد در صورت سفر رئیسجمهور به فارس، پروژههایی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان را افتتاح و عملیات اجرایی پروژههایی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر را آغاز کند.
رامین طالبی، رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز، با تشریح فشار مالی موجود بر مدیریت شهری گفت: یارانه پرداختی به ناوگان حملونقل عمومی از ۳۰ میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته، به بیش از ۷۰ میلیارد تومان در اردیبهشت امسال افزایش یافته است.
او افزود: علیرغم اینکه مسئولیتهای تأمین مالی ناوگان عمدتاً به شهرداریها منتقل شده و فشار ناشی از افزایش لحظهای قیمتها بسیار بالاست، مجموعه شهرداری با تدابیر مالی توانسته است بدون وقفه و تأخیر در پرداخت حقوق و هزینههای نگهداری، خدمات عمومی را با کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه دهد.