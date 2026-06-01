وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

باشگاه خبرنگاران جوان - "احمد میدری"، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین آغاز رسمی اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی مهارت ایران، با نقل خاطره‌ای از اساتید دانشگاهی که علی‌رغم فرصت‌های جهانی، به دلیل تعهد به وطن در ایران ماندند، خطاب به مهارت‌آموزان گفت: این نشست و حضور پررنگ نمایندگان مجلس، نشان‌دهنده تعهدی دوجانبه میان مسئولان و نخبگان است و این جوانان باید قدر جایگاه خود را در این جایگاه بدانند.

وزیر کار، مسابقات بین‌المللی را آوردگاهی برای رقابت ارزش‌ها توصیف و اظهارکرد: این رقابت‌ها یادآور فرهنگ قهرمانی و پهلوانی ایرانیان است.

وی گفت: جوانان ما از کشوری اعزام می‌شوند که در ماه‌های اخیر و در شرایط سخت، مهارت‌های دفاعی و پایداری خود را به دنیا نشان داده است.

وی افزود: پیروزی‌های اخیر در حوزه‌های مختلف مدیون مهارت نیرو‌هایی است که سال‌ها در سکوت و با نوآوری‌های فنی کار کرده‌اند و توانسته‌اند با تکیه بر دانش بومی، محاسبات قدرت‌های بزرگ را تغییر دهند.

میدری با تبیین نقش تکنسین‌ها در تحولات بزرگ تاریخ بشر، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختراعات سرنوشت‌ساز، مانند موتور بخار، محصول هوش فنی تکنسین‌ها بوده است، نه لزوماً محیط‌های تئوریک دانشگاهی.

وی تصریح کرد: بسیاری از تحولات مدرن امروز نیز ریشه در خلاقیت آدم‌های فنی دارد و مهارت‌آموزان باید بدانند که نوآوری آنها می‌تواند جهان را تغییر دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به پیشینه تاریخی هنر و صنعت در ایران اشاره کرد و گفت: هنر و مهارت نزد ایرانیان ریشه‌ای کهن دارد.

وی افزود: در طول تاریخ، از طراحی لباس و ابداع شلوار گرفته تا هنر فرش‌بافی، سوزن‌دوزی و کاشی‌کاری، همگی نشان‌دهنده سخت‌کوشی و ظرافت هنر ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: ایرانیان حتی در «هنر دولت‌سازی» نیز در جهان پیشرو بوده‌اند و امروز هم با همین تکیه بر مهارت و دیپلماسی، بر برقراری رابطه عادلانه با دنیا تأکید می‌کنند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم اعزامی ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند در کنار نمایش مهارت‌های فنی، هنر و فرهنگ اصیل ایرانی را نیز در سطح بین‌المللی به بهترین شکل نمایندگی کند.