وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جوانان اعزامی به مسابقات جهانی شانگهای حاملان عزت، عدالت‌جویی و حق‌خواهی ملت ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - "احمد میدری"، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین آغاز رسمی اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی مهارت ایران، با نقل خاطره‌ای از اساتید دانشگاهی که علی‌رغم فرصت‌های جهانی، به دلیل تعهد به وطن در ایران ماندند، خطاب به مهارت‌آموزان گفت: این نشست و حضور پررنگ نمایندگان مجلس، نشان‌دهنده تعهدی دوجانبه میان مسئولان و نخبگان است و این جوانان باید قدر جایگاه خود را در این جایگاه بدانند.

وزیر کار، مسابقات بین‌المللی را آوردگاهی برای رقابت ارزش‌ها توصیف و اظهارکرد: این رقابت‌ها یادآور فرهنگ قهرمانی و پهلوانی ایرانیان است.

وی گفت: جوانان ما از کشوری اعزام می‌شوند که در ماه‌های اخیر و در شرایط سخت، مهارت‌های دفاعی و پایداری خود را به دنیا نشان داده است.

وی افزود: پیروزی‌های اخیر در حوزه‌های مختلف مدیون مهارت نیرو‌هایی است که سال‌ها در سکوت و با نوآوری‌های فنی کار کرده‌اند و توانسته‌اند با تکیه بر دانش بومی، محاسبات قدرت‌های بزرگ را تغییر دهند.

میدری با تبیین نقش تکنسین‌ها در تحولات بزرگ تاریخ بشر، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختراعات سرنوشت‌ساز، مانند موتور بخار، محصول هوش فنی تکنسین‌ها بوده است، نه لزوماً محیط‌های تئوریک دانشگاهی.

وی تصریح کرد: بسیاری از تحولات مدرن امروز نیز ریشه در خلاقیت آدم‌های فنی دارد و مهارت‌آموزان باید بدانند که نوآوری آنها می‌تواند جهان را تغییر دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به پیشینه تاریخی هنر و صنعت در ایران اشاره کرد و گفت: هنر و مهارت نزد ایرانیان ریشه‌ای کهن دارد.

وی افزود: در طول تاریخ، از طراحی لباس و ابداع شلوار گرفته تا هنر فرش‌بافی، سوزن‌دوزی و کاشی‌کاری، همگی نشان‌دهنده سخت‌کوشی و ظرافت هنر ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: ایرانیان حتی در «هنر دولت‌سازی» نیز در جهان پیشرو بوده‌اند و امروز هم با همین تکیه بر مهارت و دیپلماسی، بر برقراری رابطه عادلانه با دنیا تأکید می‌کنند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم اعزامی ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند در کنار نمایش مهارت‌های فنی، هنر و فرهنگ اصیل ایرانی را نیز در سطح بین‌المللی به بهترین شکل نمایندگی کند.

برچسب ها: وزیر کار ، مهارت
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور مطرح کرد؛
۳۰ درصد از نوآوری در دنیا با نیرو‌های مهارتی انجام می‌شود
آغاز نمایشگاه‌های یک‌روزه در هزار نقطه کشور
جزئیات کالابرگ خرداد اعلام شد + فیلم
وزیر کار: پرونده‌های بیمه بیکاری رسیدگی فوری می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
فقط فیزیکدانها میتونن دنیا رو تغییر بدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا دولت به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
چرا مجلس به دنبال رفع مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی نیست
امروز سه شنبه 12 خرداد ماه سال 1405 هست که فیش حقوق اردیبهشت ماه سال 1405 را هم صدور نشده است ولی متأسفانه هیچ خبری صدور احکام متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
آخرین اخبار
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی