باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، در آئین آغاز اردوهای آمادهسازی تیم ملی مهارت ایران با قدردانی از خانوادههای حاضر در مراسم، گفت: وقتی فرزندان ما در میدانهای ملی و بینالمللی میدرخشند، عملاً یک کار بزرگ برای آینده ایران انجام میدهیم و «مهارت» را بهعنوان کلید بهرهوری و عامل تحولآفرینی در کارآفرینی و نظام اشتغال کشور تثبیت میکنیم.
محمدی خطاب به اعضای تیم ملی مهارت تأکید کرد: «شما نمایندگان ما در بین ملتهای دنیا هستید» و هر فردی که برای حضور در رقابتهای جهانی انتخاب میشود، میتواند «رویا و امید» را به همه بچههای ایران منتقل کند.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با بیان اینکه اثرگذاری این موفقیتها محدود به نسل فعلی نیست، گفت: «رویا و امید را برای نسل خودتان تنها نمیآفرینید؛ شما برای نسلهای بعدی هم این کار را میکنید؛ برای همه ایران این کار را میکنید.»
وی افزود: امیدِ مسئولان کشور، مربیان و همکاران در نهادهای آموزشی و اقتصادی به مهارتآفرینان است تا با تنوع رشتهها و گستره یادگیری، در تراز جهانی بدرخشند و به افرادی تبدیل شوند که «انتقال فناوری و کار» را برای ایران انجام میدهند.
محمدی با اشاره به نقش نیروهای مهارتی در اقتصاد جهانی گفت: «۳۰ درصد از نوآوری در دنیا با تکنسینها انجام میشود؛ ما مهارتیها انجام میشود.» او ابراز امیدواری کرد اعضای تیم ملی بتوانند این نقشآفرینی را برای ملت ایران محقق کنند.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور تأکید کرد: جهانیان میدانند اگر شما دست پیدا کنید به آن فناوری حتماً تغییر ایجاد خواهید کرد؛ تغییر ایران از کاری که شما انجام خواهید داد میگذرد.»
محمدی با اشاره به شکلگیری همکاری و همآفرینی گسترده میان بخشهای مختلف، این فرصت را «بینظیر» دانست و خطاب به اعضای تیم ملی مهارت گفت: «بدرخشید، موفق بشید و انشاءالله برای مردم ایران شادی و خوبی به همراه داشته باشید.»