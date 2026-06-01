روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه از شهادت سروان پاسدار میلاد محمدی از نیروهای لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه در حین عملیات خنثی‌سازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سروان پاسدار میلاد محمدی، از نیروهای خدوم و جان‌برکف لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص)، حین انجام مأموریت خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سروان پاسدار میلاد محمدی که از نیروهای متخصص، خدوم و فداکار گردان تخریب لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) بود، در حین خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده، به دلیل انفجار ناگهانی این مهمات به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

شهادت این رزمنده فداکار لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) که عمر خود را در راه حفظ امنیت و خدمت به کشور سپری کرد، بار دیگر یادآور رشادت‌های نیروهای پاسدار در خط مقدم دفاع از امنیت عمومی است.

روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه اعلام کرد که جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گران‌قدر متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع ایرنا

برچسب ها: شهادت ، خنثی سازی مین
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