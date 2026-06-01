مدیرعامل توزیع برق آذربایجان غربی گفت: شهرستان خوی با تولید ۳۲ مگاوات برق در احداث نیروگاه های برق خورشیدی نسبت به دیگر شهرهای استان هنوز پیشتاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - کیا مهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران، بعداز تبریک ولادت باسعادت امام هادی (ع) عید غدیرخم و تسلیت شهادت رهبر شهید امت و دیگر شهدای جنگ رمضان به خبرنگار ما گفت: شهرستان خوی با تولید ۳۲ مگاوات برق در احداث نیروگاه های برق خورشیدی نسبت به دیگر شهرهای استان هنوز پیشتاز است.

وی افزود: نیروگاه سیه باز خوی ۶ مگاوات در مرحله احداث، نیروگاه آغبلاغ ولدیان خوی ۶ مگاوات که ۳ مگاوات آن پارسال به بهره برداری رسیده و وصل به شبکه گردید و ۳ مگاوات دیگر آن در شرف اتمام جهت بهره برداری است.

کیا مهر تصریح کرد: نیروگاه اول کارخانه نساجی خوی ۳/۵ مگاوات که پارسال به بهره برداری رسیده و وصل به شبکه شد و نیروگاه دوم کارخانه نساجی خوی ۶.۵ مگاوات (شش و نیم) که در مرحله احداث می باشد.

وی در ادامه همچنین گفت: نیروگاه کارخانه سیمان خوی در ۲ نیروگاه هر کدام ۵ مگاوات جمعا به ظرفیت ۱۰ مگاوات که ۷.۵ مگاوات آن ( هفت و نیم) آماده بهره برداری و وصل به شبکه است و ۲.۵ دیگر آن در مرحله احداث می باشد.

کیا مهر اظهار داشت: جمعا ۳۲ مگاوات نیروگاه فعلا در شهرستان خوی در مراحل بهره برداری و احداث می باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، تاکنون ۷ واحد نیروگاه خورشیدی مقیاس بزرگ با ظرفیت ۳۳.۵۷۶ مگاوات در استان بهره برداری و به شبکه برق متصل شده است، افزود: ۶۴ طرح با مقیاس ۱۰۶۳ مگاوات در حال احداث و ۱۳ طرح با ظرفیت ۱۸۷۴ مگاوات نیز در مرحله اخذ پروانه احداث است.

وی افزود: ۲۸۸ واحد در استان متقاضی احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۴۷۱۱ مگاوات هستند که میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این خصوص ۲۸۳ هزار میلیارد تومان است.