باشگاه خبرنگاران جوان - دو روز قبل بود که حزبالله لبنان اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی در ادامه عملیاتهای خود علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی، پایگاه راهبردی «میرون» را با یک موشک ویژه و منحصربهفرد هدف قرار دادهاند؛ حملهای که به دلیل جایگاه حساس این مرکز در شبکه فرماندهی و کنترل ارتش اسرائیل، از سوی ناظران نظامی یکی از مهمترین عملیاتهای مقاومت علیه زیرساختهای راهبردی تلآویو ارزیابی میشود.
این حمله تنها یک اقدام تاکتیکی علیه یک مرکز نظامی نبود، بلکه هدف قرار دادن یکی از مهمترین گرههای فرماندهی، پایش و مدیریت عملیات هوایی رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی به شمار میرود؛ مرکزی که نقش کلیدی در هماهنگی فعالیتهای هوایی اسرائیل در لبنان، سوریه و بخش وسیعی از شرق دریای مدیترانه ایفا میکند.
یکی از فرماندهان اسکادران حمل و نقل این پایگاه اعلام کرده هماهنگی بین صدها هواپیما، به ویژه در طول حملات در عمق خاک ایران، از طریق این پایگاه مستحکم انجام میشد، ما دقیقاً حرکت و بازگشت هواپیماها را هماهنگ میکنیم و گاهی اوقات ورود صدها هواپیما را همزمان هماهنگ میکنیم!
صفحه نمایش اتاقهای کنترل – که عکسبرداری از آنها ممنوع است – نقشههای گستردهای از خاورمیانه را نشان میدهند که حرکات هواپیماها و تهدیدها، به ویژه پهپادهای تهاجمی را که به یک چالش بزرگ در حریم هوایی تبدیل شدهاند، نشان میدهد.
پایگاه میرون؛ قلب سامانه کنترل هوایی اسرائیل
پایگاه «میرون» در منطقه کوهستانی الجلیل در شمال فلسطین اشغالی قرار دارد و به دلیل ارتفاع جغرافیایی و موقعیت ممتاز خود، یکی از مهمترین مراکز شنود، رصد و فرماندهی الکترونیکی ارتش اسرائیل محسوب میشود.
این مرکز به عنوان یکی از ستونهای اصلی سامانه فرماندهی هوایی ارتش اسرائیل وظایف متعددی برعهده دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیریت و هماهنگی عملیات هوایی در جبهه شمالی
- کنترل مأموریتهای جنگندهها و پهپادها
- جمعآوری اطلاعات الکترونیکی و سیگنالی
- پایش تحرکات در لبنان و سوریه
- هدایت عملیات جنگ الکترونیک
- ایجاد پارازیت روی سامانههای ارتباطی دشمن
بر اساس ارزیابی کارشناسان نظامی، هرگونه اختلال در عملکرد این مرکز میتواند توان ارتش اسرائیل در مدیریت عملیاتهای هوایی و اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار دهد.
چرا حمله به میرون اهمیت ویژه دارد؟
برخلاف بسیاری از حملات متقابل که پایگاههای رزمی یا استحکامات مرزی را هدف قرار میدهند، حمله به میرون متوجه یکی از مراکز فرماندهی و کنترل اسرائیل بوده است. در جنگهای مدرن، مراکز فرماندهی اهمیت بیشتری نسبت به بسیاری از تجهیزات رزمی دارند. نابودی یک تانک یا حتی یک جنگنده ممکن است تنها بخشی از توان رزمی را کاهش دهد، اما آسیب به مراکز مدیریت عملیات میتواند روند تصمیمگیری، هماهنگی و فرماندهی را مختل کند.
به همین دلیل کارشناسان نظامی معتقدند انتخاب پایگاه میرون از سوی حزبالله نشاندهنده تمرکز مقاومت بر اهداف راهبردی و حساس به جای اهداف صرفاً نمادین است؛ همچنین این حمله پیامی روشن به فرماندهان اسرائیلی دارد که مراکز فوق امنیتی و حساس نیز در تیررس موشکهای مقاومت قرار دارند.
جایگاه میرون در جنگ الکترونیک اسرائیل
یکی از مهمترین مأموریتهای پایگاه میرون، اجرای عملیات جنگ الکترونیک است؛ جنگ الکترونیک شامل اقدامات مختلفی مانند رهگیری ارتباطات، شنود سیگنالها، اختلال در سامانههای مخابراتی، پارازیت روی ارتباطات دشمن و پشتیبانی اطلاعاتی از عملیات نظامی است.در واقع بسیاری از عملیاتهای هوایی ارتش اسرائیل در لبنان و سوریه با پشتیبانی اطلاعاتی و الکترونیکی این مرکز انجام میشود.
به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند هدف قرار گرفتن میرون نه تنها یک ضربه نظامی، بلکه حملهای به یکی از مهمترین ظرفیتهای اطلاعاتی اسرائیل محسوب میشود.
حزبالله و راهبرد حمله به مراکز راهبردی
از آغاز درگیریهای اخیر، حزبالله تلاش کرده است اهدافی را انتخاب کند که دارای ارزش عملیاتی بالا باشند؛ در ماههای گذشته مقاومت لبنان چندین مرکز مهم اسرائیل را هدف قرار داده است؛ مراکزی که بسیاری از آنها در زمره حساسترین تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارند.
پایگاه جبل الجرمق یا میرون در چندین نوبت هدف موشکهای حزبالله قرار گرفت. اهمیت آن به دلیل وجود سامانههای پیشرفته راداری، شنود و هشدار زودهنگام است. حمله به پایگاه میرون چند پیام مهم نظامی در بر دارد.
نخست این که مقاومت لبنان همچنان توانایی شناسایی و هدف قرار دادن مراکز حساس و راهبردی اسرائیل را حفظ کرده است؛ دوم اینکه سامانههای پدافندی اسرائیل قادر نیستند تمامی موشکها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کنند؛ سوم این که زیرساختهای اطلاعاتی و فرماندهی اسرائیل نیز همانند پایگاههای رزمی در معرض تهدید قرار دارند. چهارم اینکه حزبالله به دنبال افزایش هزینههای جنگ برای اسرائیل از طریق هدف قرار دادن گرههای اصلی فرماندهی و کنترل است.
اما باید به یاد داشته باشیم که اهمیت حمله به میرون صرفاً به ابعاد نظامی محدود نمیشود. چنین حملاتی میتواند آثار روانی گستردهای نیز بر فرماندهان نظامی و افکار عمومی اسرائیل بر جای بگذارد؛ وقتی مراکزی که به عنوان دژهای فوق امنیتی شناخته میشوند هدف قرار میگیرند، این تصور که عمق سرزمینهای اشغالی از امنیت کامل برخوردار است، زیر سؤال میرود.
از سوی دیگر هدف قرار گرفتن مراکز فرماندهی میتواند فشار مضاعفی بر فرماندهان نظامی اسرائیل وارد کند؛ زیرا این مراکز ستون فقرات مدیریت عملیات جنگی محسوب میشوند.
حمله موشکی حزبالله به پایگاه راهبردی میرون را میتوان یکی از مهمترین عملیاتهای مقاومت علیه زیرساختهای نظامی اسرائیل دانست. این پایگاه نه تنها مرکز پایش و مدیریت عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی است، بلکه نقش کلیدی در جنگ الکترونیک، شنود اطلاعاتی و هماهنگی مأموریتهای هوایی اسرائیل در لبنان، سوریه، قبرس، ترکیه و شرق دریای مدیترانه دارد.
در کنار حملات پیشین مقاومت به مراکزی مانند رامات دیوید، برانیت، المالکیه، زبدین و مقرهای فرماندهی ارتش اسرائیل، هدف قرار گرفتن میرون نشان میدهد که راهبرد حزبالله بیش از گذشته بر ضربه زدن به مراکز حیاتی فرماندهی، کنترل و اطلاعاتی متمرکز شده است؛ مراکزی که نقش تعیینکنندهای در اداره جنگ دارند و آسیب به آنها میتواند فراتر از خسارتهای صرفاً فیزیکی، بر توان عملیاتی و روانی رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشد.