باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در دل منطقه کمارج کازرون، «هندوانه دیم»؛ محصولی که از برکت قطره‌های آسمان و رطوبت ذخیره‌شده در خاک جان می‌گیرد، کشت می‌شود. کشاورزان، با باران‌های فصلی مدارا می‌کنند تا از دل زمین ها، هندوانه‌هایی آبدار و شیرین درو کنند. اینجا دیگر خبری از تانکر‌های آبرسان و موتورپمپ‌های بی‌وقفه نیست؛ قصه از جنس دیگری است: قصه شخم زدن برای نگه داشت رطوبت، قصه بذر‌های مقاوم «ایزدی» که از دل زمین و با تکیه بر رطوبت پنهان در خاک و نزولات آسمانی جوانه می‌زنند؛ و قصه مردانی که تصمیم گرفته‌اند الگوی کشت را عوض کنند تا زمین برای فردای فرزندانشان هم بماند. حالا ۱۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت دیم اختصاص یافته که هم موجب حفظ سفره‌های زیرزمینی و هم درآمد پایدار می‌شود.

فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، با اشاره به کشت هندوانه دیم در زمین‌های کشاورزی منطقه کمارج این شهرستان، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، استفاده بهینه از آب باران، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی و دستیابی به تولید پایدار در دیم‌زار‌های منطقه است.

او با بیان اینکه منطقه کمارج در سال‌های پر بارش به دلیل داشتن زمین‌های دیم مستعد و شرایط جوی مناسب، توان بالایی برای گسترش کشت‌های دیم دارد، اضافه کرد: در همین رابطه و با هدف اصلاح الگوی کشت، امسال ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه به کشت هندوانه دیم اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون افزود: کشاورزان در اواخر پاییز و نیز فروردین ماه، زمین را شخم می‌زنند تا رطوبت در خاک ماندگار شود، سپس در اوایل اردیبهشت اقدام به کشت می‌کنند.

آقایی با اشاره به سودمندی‌های اقتصادی و محیط زیستی این روش، تصریح کرد: کشت دیم محصولات جالیزی همچون هندوانه، نه تنها وابستگی تولید به آب‌های زیرزمینی را به صفر می‌رساند، بلکه با اتکا به رطوبت ذخیره‌شده در خاک و بارش‌های فصلی، منبع درآمدی پایدار و قابل قبولی برای دیم‌کاران منطقه فراهم می‌کند.

او بیان کرد: از جمله حمایت‌های انجام‌شده برای بهره‌برداران، توزیع بذر‌های اصلاح‌شده و مقاوم به کم‌آبی با نام رقم محلی «ایزدی»، و همچنین ارائه مشاوره‌های فنی توسط کارشناسان ترویج در زمینه مدیریت علف‌های هرز و حفظ رطوبت خاک است.

او گفت: روی آوردن به کشاورزی حفاظتی و توسعه کشت‌های دیم کم‌آب‌بر و اقتصادی، از راهبرد‌های اساسی جهاد کشاورزی کازرون برای حفظ امنیت غذایی و معیشت پایدار روستائیان به شمار می‌رود که امسال با قدرت بیشتری در سطح شهرستان دنبال می‌شود.

با کشت هندوانه دیم در منطقه کمارج کازرون می‌توان، از باران بهره‌ای پایدار برد و بدون وابستگی به آب‌های زیرزمینی، محصولاتی باکیفیت و اقتصادی تولید کرد. زمینی که در منطقه به این روش زیر کشت رفته، نه تنها الگویی موفق از کشاورزی حفاظتی و سازگار با کم‌آبی است، بلکه نویدبخش آینده‌ای است که در آن کشاورز، طبیعت و معیشت، هم‌سو با یکدیگر مسیر پایداری را طی می‌کنند؛ بنابراین کازرون و بسیاری از مناطق مشابه می‌توانند از مشکل کم آبی عبور کنند، امنیت غذایی را تقویت کنند و مناطقی پررونق و سرزنده داشته باشند. رمز موفقیت، در تغییر نگاه از مصرف‌گرایی بی‌حساب آب به مدیریت هوشمندانه رطوبت و باران است؛ همان چیزی که امروز در کمارج به بار نشسته است.

کمارج منطقه‌ای در بخش جنوب غربی استان فارس است که در بخش «کنارتخته و کمارج» شهرستان کازرون قرار دارد. این منطقه که در مسیر ارتباطی شیراز به بوشهر واقع شده، حدود ۲۵ کیلومتر با مرکز شهرستان (شهر کازرون) و نزدیک به ۱۴۰ کیلومتر تا شیراز فاصله دارد.