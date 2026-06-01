باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از تخلفات نانواییها در سطح شهر قم به گوش میرسد. شهروندان قمی تخلفات مکرر و آزاردهندهای را با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کردند که برخی از آنها سابقهدار و برخی تازهاند
پخت نان بزرگ و دریافت دو برابر قیمت بدون نظرخواهی از مشتری، بسته بودن نانواییهای لواش در بعدازظهر، پخت اجباری نان کنجدی و جمعآوری نان جلوی مشتری برای دیگران از جمله مواردی است که شهروندان از آن گلایه دارند.
پخت نان بزرگ و دریافت دو برابر قیمت،بدون نظرخواهی از مشتری
یکی از گلایههای اصلی شهروندان، پخت نان بزرگ سنگک و بربری با اندازه غیراستاندارد و دریافت مبلغ دو برابر قیمت مصوب بدون هماهنگی با مشتری است.
یکی از شهروندان قمی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه برخی نانواییها بدون اینکه از مشتری بپرسند، نان بزرگ (نان سنگک و بربری با اندازه غیراستاندارد) میپزند و بعد مبلغ دو برابر قیمت مصوب دریافت میکنند. من که نان معمولی میخواهم، یا باید بگردم نانوایی دیگری پیدا کنم یا نان بزرگ و گران را بخرم. این واقعاً ظلم به مردم است.
بسته بودن نانواییهای لواش در بعدازظهر و شهروندان سرگردان
یکی دیگر از مشکلات، بسته بودن نانواییهای لواش در بعدازظهر است. بسیاری از شهروندان که برای تهیه نان لواش به نانوایی مراجعه میکنند، با درهای بسته مواجه میشوند. این در حالی است که نان لواش یکی از پرمصرفترین انواع نان در سفره ایرانیان است.
یک شهروندان قمی با اشاره به بسته بودن نانواییهای لواش در بعدازظهر، به خبرنگار ما گفت: چرا نانواییهای لواش بعدازظهر تعطیل میشوند؟ من که بعد از کار فرصت نان گرفتن دارم، میروم نانوایی لواش، میبینم بسته است. نان لواش قوت اصلی سفره ماست، چرا باید اینطور باشد؟
نان کنجدی اجباری، بدون سفارش مشتری
برخی نانواییهای بربری نیز بدون هماهنگی با مشتری، نان را با کنجد میپزند و به زور به مشتری میدهند. این در حالی است که قیمت نان کنجدی گرانتر از نان معمولی است.
یکی از شهروندان قمی، به خبرنگار ما گفت: برخی نانواییهای بربری بدون هماهنگی با مشتری، نان را با کنجد میپزند و به زور به ما میدهند. مجبورم از این نانوایی نان نگیرم و بروم نانوایی دیگر که خیلی فاصله دارد. چرا نان بدون کنجد هم نمیپزند؟
جمعآوری نان جلوی مشتری برای دیگران/ بیاحترامی به صف !
یک شهروند قمی می گوید:از تخلفات دیده شده در نانواییها، جمعآوری نان پخته شده جلوی چشم مشتریانی است که در صف ایستادهاند، برای مشتریانی که قبلاً سفارش دادهاند. این عمل که در برخی نانواییها دیده میشود، باعث طولانی شدن زمان انتظار و بیاحترامی به مشتریانی است که در صف ایستادهاند.
شهروندان خواستار نظارت جدی هستند
شهروندان قمی از مسئولان مربوطه (اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی) خواستار نظارت جدیتر بر عملکرد نانواییها هستند. آنها میگویند این تخلفات سالهاست ادامه دارد و هر بار فقط به چند روز برخورد و جریمه ختم میشود، اما دوباره تخلفات از سر گرفته میشود.
درخواست شهروندان برای سامانه یکپارچه نظارت بر نانواییها
برخی شهروندان خواستار راهاندازی سامانه یکپارچه نظارت بر نانواییها و درج قیمت مصوب انواع نان در معرض دید مشتری شدهاند. آنها همچنین خواستار برخورد قاطع با نانواییهای متخلف از تعطیلی چند روزه تا چند ماهه به جای جریمه نقدی هستند.
نان قوت اصلی سفره ایرانیان است و تخلف در این کالای اساسی، مستقیماً سفره مردم را هدف قرار میدهد. انتظار میرود مسئولان مربوطه هر چه سریعتر به این تخلفات رسیدگی کرده و نانواییهای متخلف را تعطیل کنند تا حق الناس ضایع نشود.