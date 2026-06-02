معاون اداره‌کل حج و زیارت فارس اعلام کرد: زائران هشت استان کشور در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه شیراز به کشور بازمی‌گردند و نخستین کاروان شامل ۲۴۱ زائر خوزستانی شامگاه دوشنبه وارد این فرودگاه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید علیرضا امینی معاون اداره‌کل حج و زیارت استان فارس شامگاه دوشنبه، همزمان با ورود نخستین کاروان حجاج، اعلام کرد: زائران هشت استان فارس، خوزستان، کرمان، هرمزگان، یزد، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام از ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به کشور بازمی‌گردند.

او با اشاره به ورود نخستین کاروان ورودی افزود: این کاروان متشکل از ۲۴۱ زائر از استان خوزستان بود که شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه شیراز شد. همچنین بازگشت زائران استان فارس نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۱۹ خردادماه آغاز خواهد شد.

امینی با ابراز خرسندی از وضعیت زائران فارسی گفت: تمامی حجاج استان فارس مناسک حج تمتع را با موفقیت به پایان رسانده‌اند و خوشبختانه همگی از سلامت کامل برخوردارند.

معاون اداره‌کل حج و زیارت فارس ادامه داد: زائران این استان در قالب هفت کاروان از شیراز و لارستان به سرزمین وحی اعزام شده بودند و روند بازگشت آنان بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۱۹ خرداد آغاز می‌شود.

امینی با اشاره به کیفیت خدمات ارائه‌شده در موسم حج امسال اظهار کرد: با وجود چالش‌های احتمالی، همکاری مسئولان کشور عربستان در بخش‌های تدارکات، اقامت و حمل‌ونقل زائران ایرانی مطلوب بود و این تعامل مناسب، شرایطی فراهم کرد تا حجاج پس از حضور در مدینه منوره و عزیمت به مکه مکرمه، مناسک خود را با آرامش بیشتری به جا آورند.

نخستین کاروان بازگشتی حاجیان، متشکل از ۲۴۱ زائر، ساعت ۲۱:۴۵ شامگاه دوشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به زمین نشست.

این کاروان در بدو ورود، با حضور مسئولان حج و زیارت استان فارس و همچنین مدیر و کارکنان حج و زیارت استان خوزستان مورد استقبال قرار گرفت.

برچسب ها: حج و زیارت ، بازگشت ، حجاج ، فرودگاه شیراز
خبرهای مرتبط
زائران فارس در سلامت کامل منا را ترک کردند/بازگشت پرواز‌ها به شیراز از ۱۹ خرداد
زائران فارس رمی جمرات را در منا انجام دادند/ بازگشت همه حجاج به چادر‌ها با سلامت کامل
اعزام ۹۰۰ نفر از فارس به سرزمین وحی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
قدمشون مبارک زیارتشون قبو قبول حق خدا از همه ایرانیان بپذیره دیروز پنج تا هواپیمایی حجاج ایرانی از اسمان شیراز به طرف تهران پرواز ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ کرد از بالای سرمون رد شد 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭😭😭
۰
۰
پاسخ دادن
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس کشف شد
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
احداث و بهره برداری از ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی در زرین‌دشت
ورود سازمان بازرسی به پرونده چالش‌های ارزی صادرکنندگان فارس
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
آخرین اخبار
بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت در فارس
افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی در شیراز
توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز
گنج پنهان در سیلاب؛ انقلاب در آبخوانداری
پخت و توزیع ۵ هزار کیلو آش سبزی شیرازی در منطقه ۷ به مناسبت عید غدیر
بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به فارس پیش‌بینی شد
احداث و بهره برداری از ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی در زرین‌دشت
توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان صلواتی در ۳۰ نقطه شیراز به مناسبت عید غدیر
غدیر، تضمین‌کننده استمرار اسلام تا پایان دنیا است
نظارت بر ۲۶۱۶ بار ترافیکی در محورهای فارس
ورود سازمان بازرسی به پرونده چالش‌های ارزی صادرکنندگان فارس
بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعال است
عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس کشف شد