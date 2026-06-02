باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید علیرضا امینی معاون ادارهکل حج و زیارت استان فارس شامگاه دوشنبه، همزمان با ورود نخستین کاروان حجاج، اعلام کرد: زائران هشت استان فارس، خوزستان، کرمان، هرمزگان، یزد، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام از ۱۱ تا ۲۳ خردادماه از طریق فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به کشور بازمیگردند.
او با اشاره به ورود نخستین کاروان ورودی افزود: این کاروان متشکل از ۲۴۱ زائر از استان خوزستان بود که شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه شیراز شد. همچنین بازگشت زائران استان فارس نیز طبق برنامهریزی انجامشده، از ۱۹ خردادماه آغاز خواهد شد.
امینی با ابراز خرسندی از وضعیت زائران فارسی گفت: تمامی حجاج استان فارس مناسک حج تمتع را با موفقیت به پایان رساندهاند و خوشبختانه همگی از سلامت کامل برخوردارند.
معاون ادارهکل حج و زیارت فارس ادامه داد: زائران این استان در قالب هفت کاروان از شیراز و لارستان به سرزمین وحی اعزام شده بودند و روند بازگشت آنان بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ۱۹ خرداد آغاز میشود.
امینی با اشاره به کیفیت خدمات ارائهشده در موسم حج امسال اظهار کرد: با وجود چالشهای احتمالی، همکاری مسئولان کشور عربستان در بخشهای تدارکات، اقامت و حملونقل زائران ایرانی مطلوب بود و این تعامل مناسب، شرایطی فراهم کرد تا حجاج پس از حضور در مدینه منوره و عزیمت به مکه مکرمه، مناسک خود را با آرامش بیشتری به جا آورند.
نخستین کاروان بازگشتی حاجیان، متشکل از ۲۴۱ زائر، ساعت ۲۱:۴۵ شامگاه دوشنبه در فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به زمین نشست.
این کاروان در بدو ورود، با حضور مسئولان حج و زیارت استان فارس و همچنین مدیر و کارکنان حج و زیارت استان خوزستان مورد استقبال قرار گرفت.