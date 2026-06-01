نیروی دریایی سپاه، کشتی «msc. sariska» با مالکیت دشمن آمریکایی صهیونی را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی "لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد.

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