نیروی دریایی سپاه، کشتی «msc. sariska» با مالکیت دشمن آمریکایی صهیونی را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی "لیان استار" در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی "msc. sariska" با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد. 

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: هر گونه تجاوز ارتش کودک کش امریکا در این منطقه با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. 

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
به فضل الهی سربلندییم.شمشیرتان برنده باد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باید طوری بزنیم دشمن دردش بگیره
اگر اونا یک کشتی زدن ، ما ده تا میزنیم
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صد در صد مذاکره فریب است ، نمونه اش رژیم صهیونی ،لبنان را تنها گیر آورده دارد به سمت مرکز لبنان پیشروی میکند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر رژیم تروریستی و کودک کش آمریکا
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله سپاه
الله اکبر
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
زنده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله مذاکره فریب است مذاکره دروغ غرب است
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
شمال اقیانوس هند و دریای مکران سواحل ایران محسوب میشوند
امریکا را طوری بزنید که راهزنی و دزدی دریایی خود را پایان دهد
زشت است در بیخ گوش ما قدرتنمایی کند
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
انوقت ناوچه اموزشی تو همین منطقه زدند و اون همه جوان عزیز ما رو شهید کردند


باید ایران ضد کشورا همکار مانند هند در این جنایت شکایت کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حداقوت وممنون از جواب رزمندگان کشور عزیزم.
۵
۲۳
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